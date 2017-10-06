Волинські школярі побували на бійцівській базі





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20 липня на базу полку "Азов" в Урзуфі приїхали приїхали учні старших класів із Ковеля. Гостями "азовців" стали 30 волинських школярів віком від 12 до 15 років.



Два роки тому селище Нікольське Донецької області і волинський Ковель підписали меморандум про співпрацю. Тож дітям з Волині вирішили показати базу полку та познайомити із захисниками з фронту.



Екскурсію гарнізоном для гостей провів заступник командира другого батальйону по роботі з особовим складом "Дипломат". Він показав школярам побут "азовців", бойову техніку полку, спортивну залу і майданчики, де бійці тренуються. Також полк подарував школярам невеликий презент - в інтерактивному тирі їм показали, як треба поводитися зі зброєю та навіть дали зробити кілька постріли.



«Подібні заходи дуже важливі для "Азову", адже діти нашої країни - це її майбутнє. Ще важливішим буде те, коли діти будуть розуміти, що біцйі "Азова" - це опора країни, її захист, і в першу чергу полк піклується про своїх співгромадян та дітей. Ми показуємо їм, що тут служать звичайні хлопці, які прийшли сюди за покликом серця", -тпрокоментував захід "Дипломат".



Також він розповів, що провели бесіду про здоровий спосіб життя.



"Я сподіваюся, що в майбутньому ці діти виростуть і приєднаються до нашого підрозділу, і ми вже разом продовжимо розвивати нашу країну, а нову країну можна буде збудувати лише завдяки сильній армії", - додав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярі з Волині побували на базі полку "Азов" і поспілкувалися з добровольцями.Про це інформує 0629 - Сайт міста Маріуполя з посиланням на прес-службу полку.20 липня на базу полку "Азов" в Урзуфі приїхали приїхали учні старших класів із Ковеля. Гостями "азовців" стали 30 волинських школярів віком від 12 до 15 років.Два роки тому селище Нікольське Донецької області і волинський Ковель підписали меморандум про співпрацю. Тож дітям з Волині вирішили показати базу полку та познайомити із захисниками з фронту.Екскурсію гарнізоном для гостей провів заступник командира другого батальйону по роботі з особовим складом "Дипломат". Він показав школярам побут "азовців", бойову техніку полку, спортивну залу і майданчики, де бійці тренуються. Також полк подарував школярам невеликий презент - в інтерактивному тирі їм показали, як треба поводитися зі зброєю та навіть дали зробити кілька постріли.«Подібні заходи дуже важливі для "Азову", адже діти нашої країни - це її майбутнє. Ще важливішим буде те, коли діти будуть розуміти, що біцйі "Азова" - це опора країни, її захист, і в першу чергу полк піклується про своїх співгромадян та дітей. Ми показуємо їм, що тут служать звичайні хлопці, які прийшли сюди за покликом серця", -тпрокоментував захід "Дипломат".Також він розповів, що провели бесіду про здоровий спосіб життя."Я сподіваюся, що в майбутньому ці діти виростуть і приєднаються до нашого підрозділу, і ми вже разом продовжимо розвивати нашу країну, а нову країну можна буде збудувати лише завдяки сильній армії", - додав він.

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