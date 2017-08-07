Сильні духом: у Луцьку стоячи аплодували атовцям, які змагались на стадіоні





Стадіон, де відбувались змагання, аплодував своїм захисникам стоячи, - повідомляє

Участь у забігу беруть три дестка ветеранів АТО, половина — волиняни. Усі пройшли крізь пекло війни і тепер так само мужньо долають її наслідки. Біжать дві дистанції — 400 та 1500 метрів.



"Тут не йдеться про те, хто перший, хто отримає медалі. У кожного різні поранення, різні навантаження. Хтось має ампутацію, біжить за допомогою протезів. Тут, власне, головне – показати, що ці люди так само у спортивній родині, вони так само можуть бігти. Вони так само не відірвані від життя, підтримати їх", - каже речник Федерації легкої атлетики Волині Юрій Конкевич.



Волинянин Руслан Уніфонтович — бронзовий призер із веслування на цьогорічних Іграх Нескорених у Канаді. Він — майор запасу, а тепер ще й спортсмен-легкоатлет.



"Волинь спортивна, і хлопці тягнуться до цього. Ми хотіли би більше залучити людей. Зараз є дуже багато проектів, які хотілося би реалізувати за рахунок спорту і спортивних досягнень. Це не спорт вищих досягнень. Це соціальний спорт", – наголошує учасник змагань.



Демобілізований 51-ї бригади Андрій Зань на війні 2014-го втратив ногу від обстрілу "Градами". Чоловік із протезом та вольовим характером на забігу обрав дистанцію у 400 метрів.



"Уже чотири роки на протезі. Намагаюся йти вперед, а не падати духом. Це не є обмеження. Я можу бігти. Пробігся – і самому приємно. Головне – участь", - каже Андрій Зань.



Федерація легкої атлетики України підписала із ветеранами меморандум про співпрацю. Професійні спортсмени беруть під свою опіку демобілізованих бійців, щоб допомогти реабілітуватись та спортом рятувати від посттравматичного синдрому, від якого в Україні на державному рівні поки не лікують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у рамках Чемпіонату України з легкої атлетики відбулося два забіги на 400 та 1500 метрів для ветеранів АТО.Стадіон, де відбувались змагання, аплодував своїм захисникам стоячи, - повідомляє 5 канал.

Участь у забігу беруть три дестка ветеранів АТО, половина — волиняни. Усі пройшли крізь пекло війни і тепер так само мужньо долають її наслідки. Біжать дві дистанції — 400 та 1500 метрів."Тут не йдеться про те, хто перший, хто отримає медалі. У кожного різні поранення, різні навантаження. Хтось має ампутацію, біжить за допомогою протезів. Тут, власне, головне – показати, що ці люди так само у спортивній родині, вони так само можуть бігти. Вони так само не відірвані від життя, підтримати їх", - каже речник Федерації легкої атлетики ВолиніВолинянин— бронзовий призер із веслування на цьогорічних Іграх Нескорених у Канаді. Він — майор запасу, а тепер ще й спортсмен-легкоатлет."Волинь спортивна, і хлопці тягнуться до цього. Ми хотіли би більше залучити людей. Зараз є дуже багато проектів, які хотілося би реалізувати за рахунок спорту і спортивних досягнень. Це не спорт вищих досягнень. Це соціальний спорт", – наголошує учасник змагань.Демобілізований 51-ї бригадина війні 2014-го втратив ногу від обстрілу "Градами". Чоловік із протезом та вольовим характером на забігу обрав дистанцію у 400 метрів."Уже чотири роки на протезі. Намагаюся йти вперед, а не падати духом. Це не є обмеження. Я можу бігти. Пробігся – і самому приємно. Головне – участь", - каже Андрій Зань.Федерація легкої атлетики України підписала із ветеранами меморандум про співпрацю. Професійні спортсмени беруть під свою опіку демобілізованих бійців, щоб допомогти реабілітуватись та спортом рятувати від посттравматичного синдрому, від якого в Україні на державному рівні поки не лікують.

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