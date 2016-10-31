У Волинській ОДА оновили склад колегії





Новий склад розпорядженням від 18 липня затвердив голова ОДА Олександр Савченко, - пише



Отож, склад буде таким:



Голова колегії - Ващенюк Ігор Степанович, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації



заступник голови колегії - Руцький Валерій Костянтинович, заступник начальника управління – начальник відділу медичних кадрів та планування управління охорони здоров'я облдержадміністрації



секретар колегії - Дмитрук Ірина Петрівна, головний спеціаліст відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров'я облдержадміністрації



члени колегії:



Духневич Лариса Петрівна, головний лікар Луцької міської клінічної лікарні



Зінчук Олександр Григорович, завідувач проктологічного відділення обласної клінічної лікарні



Кацаман Валерій Павлович, заступник начальника відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров'я облдержадміністрації



Коновал Сергій Михайлович, головний лікар Луцької центральної районної лікарні



Кошель Федір Гнатович, голова правління благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса" (за згодою)



Майко Галина Федорівна, головний лікар Горохівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги



Новосад Сергій Анатолійович, т.в.о. головного лікаря обласного центру здоров'я



Ощепков Григорій Михайлович, голова Волинської обласної організації інвалідів (за згодою)



Пришко Валентина Степанівна, голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)



Сидор Іван Миколайович, в.о. головного лікаря обласної клінічної лікарні



Тимощук Людмила Анатоліївна, голова постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства



Шахаюк Віталій Федорович, голова обласного комітету профспілки

працівників охорони здоров'я (за згодою)



Якимчук Микола Арсентійович,начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради



Янко Наталія Вікторівна, в.о. директора ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України" (за згодою)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній державній адміністрації оновили склад колегії управління охорони здоров'я.Новий склад розпорядженням від 18 липня затвердив голова ОДА, - пише Конкурент Отож, склад буде таким:Голова колегії - Ващенюк Ігор Степанович, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністраціїзаступник голови колегії - Руцький Валерій Костянтинович, заступник начальника управління – начальник відділу медичних кадрів та планування управління охорони здоров'я облдержадміністраціїсекретар колегії - Дмитрук Ірина Петрівна, головний спеціаліст відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров'я облдержадміністраціїчлени колегії:Духневич Лариса Петрівна, головний лікар Луцької міської клінічної лікарніЗінчук Олександр Григорович, завідувач проктологічного відділення обласної клінічної лікарніКацаман Валерій Павлович, заступник начальника відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров'я облдержадміністраціїКоновал Сергій Михайлович, головний лікар Луцької центральної районної лікарніКошель Федір Гнатович, голова правління благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса" (за згодою)Майко Галина Федорівна, головний лікар Горохівського районного центру первинної медико-санітарної допомогиНовосад Сергій Анатолійович, т.в.о. головного лікаря обласного центру здоров'яОщепков Григорій Михайлович, голова Волинської обласної організації інвалідів (за згодою)Пришко Валентина Степанівна, голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)Сидор Іван Миколайович, в.о. головного лікаря обласної клінічної лікарніТимощук Людмила Анатоліївна, голова постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинстваШахаюк Віталій Федорович, голова обласного комітету профспілкипрацівників охорони здоров'я (за згодою)Якимчук Микола Арсентійович,начальник управління охорони здоров'я Луцької міської радиЯнко Наталія Вікторівна, в.о. директора ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України" (за згодою)

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