У Ковелі відремонтують доріг на 31 мільйон гривень

У Ковелі цьогоріч з місцевого бюджету на капітальний та поточний ремонт доріг виділять понад 31,2 млн грн.Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.Наразі в місті вже тривають планові роботи з ремонту доріг. Зараз будівельні бригади можна побачити у різних мікрорайонах міста. Так, зокрема, розпочали роботи на вулиці Винниченка - тут замінили частину бордюрів, готуються до асфальтування.Окрім того, капітально ремонтують вулицю Липинського. Тут облаштують ще й новий тротуар.Дочекалися своєї черги й мешканці району вулиць Володимирської – 40 років Перемоги. Дорога біля ДНЗ №8 уже давно потребувала повного оновлення. Тепер тут капітально відремонтують вулицю та тротуар, встановлять бордюри.Водночас, проектом передбачено будівництво на цих об’єктах системи відведення поверхневих вод з проїжджої частини. Андрій Васильович каже, що це дозволить подовжити час експлуатації асфальтового покриття.Перший заступник міського головизауважив, що ці вулиці обрано не випадково, адже вони давно потребували реконструкції. При плануванні робіт проводиться аналіз стану шляхів міста і визначається почерговість їх здіснення у межах фінансових ресурсів.