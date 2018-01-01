Власнику маршрутки, яка втрапила в страшну аварію біля Житомира, оголосили підозру





Про це повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області, пише



Мешканця Рівненщини підозрюють у тому, що він не забезпечив належний стан автобуса та допустив стомленого водія до кермування.



"У суботу, 21 липня 2018 року, власнику автобуса, водієм якого спричинено зіткнення, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їхньої експлуатації)", - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, автобус марки D Volkswagen LT-35 належить жителю Рівненщини, який не забезпечив технічний стан транспортного засобу та його обладнання згідно з вимогами стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також правил технічної експлуатації, та допустив до керування водія, який перебував у стані стомлення.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від штрафу до 5 років позбавлення волі.



Нагадаємо, 20 липня, близько 10.40 на автодорозі Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ – Рівне» та вантажівки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затриманому власнику маршрутки, яка врізалась у вантажівку в Житомирській області, внаслідок чого загинуло 10 людей, повідомили про підозру.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області, пише ТСН. ua. Мешканця Рівненщини підозрюють у тому, що він не забезпечив належний стан автобуса та допустив стомленого водія до кермування."У суботу, 21 липня 2018 року, власнику автобуса, водієм якого спричинено зіткнення, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їхньої експлуатації)", - йдеться у повідомленні.За даними слідства, автобус марки D Volkswagen LT-35 належить жителю Рівненщини, який не забезпечив технічний стан транспортного засобу та його обладнання згідно з вимогами стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також правил технічної експлуатації, та допустив до керування водія, який перебував у стані стомлення.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від штрафу до 5 років позбавлення волі.Нагадаємо, 20 липня, близько 10.40 на автодорозі Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ – Рівне» та вантажівки загинули 10 людей , ще 10 госпіталізовані.

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