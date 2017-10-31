На сьогодні справляється, - заступник мера Луцька про роботу каналізації





Про це у програмі "Тема дня" телеканалу "Нова Волинь" заявив заступник міського голови Костянтин Петрочук, - пише



"Зменшилася кількість промисловних підприємств, які в своєму виробництві використовували воду. Змінилася структура матеріалів, якими перуть речі. Тепер є більше хімії, яка негативно впливає на всі ці речі, розкладаючись, виділяє аміак тощо", – зазначив він.



Каналізаційна система, яка була побудована у 1973 році, робить свою роботу, однак в останні роки виникають побічні ефекти.



"Ми зараз повинні на ці моменти зреагувати, знайти спосіб усування цих проблем. Ми маємо велику надію, що препарат (для знезараження і усунення запаху) зменшить навантаження на очисні споруди. Адже вода буде приходити більш очищеною", – пояснив Петрочук.



Із його слів, на сьогодні каналізаційна система справляється, її достатньо, адже триває модернізація, доставляють додаткові насоси тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Однією із причин появи смороду у Луцьку є зміна структури стічних вод через застосування хімії. Однак через знезараження води зменшиться й навантаження на на очисні споруди.Про це у програмі "Тема дня" телеканалу "Нова Волинь" заявив заступник міського голови, - пише Конкурент. "Зменшилася кількість промисловних підприємств, які в своєму виробництві використовували воду. Змінилася структура матеріалів, якими перуть речі. Тепер є більше хімії, яка негативно впливає на всі ці речі, розкладаючись, виділяє аміак тощо", – зазначив він.Каналізаційна система, яка була побудована у 1973 році, робить свою роботу, однак в останні роки виникають побічні ефекти."Ми зараз повинні на ці моменти зреагувати, знайти спосіб усування цих проблем. Ми маємо велику надію, що препарат (для знезараження і усунення запаху) зменшить навантаження на очисні споруди. Адже вода буде приходити більш очищеною", – пояснив Петрочук.Із його слів, на сьогодні каналізаційна система справляється, її достатньо, адже триває модернізація, доставляють додаткові насоси тощо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію