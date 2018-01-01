Оголосили тендер на ремонт волинської дороги





Про проведення аукціону на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С031526 Ловище-Осьмиговичі-Синявка км 3+080 – км 4+100 оголосив департамент інфраструктури та туризму Волинської ОДА на сайті Prozorro, - пише



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 3 серпня 2018 року, а сума тендеру - 4, 4 млн грн. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 31 грудня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі відремонтують дорогу місцевого значення - на це готові витратити 4,4 мільйона гривень.Про проведення аукціону на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С031526 Ловище-Осьмиговичі-Синявка км 3+080 – км 4+100 оголосив департамент інфраструктури та туризму Волинської ОДА на сайті Prozorro, - пише Район. Турійськ. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 3 серпня 2018 року, а сума тендеру - 4, 4 млн грн. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 31 грудня 2019 року.

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