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Оголосили тендер на ремонт волинської дороги

Оголосили тендер на ремонт волинської дороги
У Турійському районі відремонтують дорогу місцевого значення - на це готові витратити 4,4 мільйона гривень.

Про проведення аукціону на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С031526 Ловище-Осьмиговичі-Синявка км 3+080 – км 4+100 оголосив департамент інфраструктури та туризму Волинської ОДА на сайті Prozorro, - пише Район. Турійськ.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 3 серпня 2018 року, а сума тендеру - 4, 4 млн грн. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 31 грудня 2019 року.

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Теги: ремонт, дорога, Турійський район
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