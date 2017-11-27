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Луцьке підприємство боргує робітникам майже 3 мільйони гривень

Луцьке підприємство боргує робітникам майже 3 мільйони гривень
ПАТ «Електротермометрія» боргує робітникам 2,7 мільйона гривень зарплати.

Цифри станом на 1 червня оприлюднило Управління з питань праці Луцької міської ради у своєму звіті заступнику міського голови, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

В управлінні зауважують, що для з’ясування причин несвоєчасної виплати з весни цього року працювала робоча група, яка здійснювала перевірки, а також комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків.

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Теги: Електортермометрія, борг, зарплата
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