Луцьке підприємство боргує робітникам майже 3 мільйони гривень





Цифри станом на 1 червня оприлюднило Управління з питань праці Луцької міської ради у своєму звіті заступнику міського голови, - повідомляє інтернет-видання



В управлінні зауважують, що для з’ясування причин несвоєчасної виплати з весни цього року працювала робоча група, яка здійснювала перевірки, а також комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ПАТ «Електротермометрія» боргує робітникам 2,7 мільйона гривень зарплати.Цифри станом на 1 червня оприлюднило Управління з питань праці Луцької міської ради у своєму звіті заступнику міського голови, - повідомляє інтернет-видання Волинь24. В управлінні зауважують, що для з’ясування причин несвоєчасної виплати з весни цього року працювала робоча група, яка здійснювала перевірки, а також комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію