Луцьке підприємство боргує робітникам майже 3 мільйони гривень
Сьогодні, 21:10
ПАТ «Електротермометрія» боргує робітникам 2,7 мільйона гривень зарплати.
Цифри станом на 1 червня оприлюднило Управління з питань праці Луцької міської ради у своєму звіті заступнику міського голови, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
В управлінні зауважують, що для з’ясування причин несвоєчасної виплати з весни цього року працювала робоча група, яка здійснювала перевірки, а також комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків.
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Цифри станом на 1 червня оприлюднило Управління з питань праці Луцької міської ради у своєму звіті заступнику міського голови, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
В управлінні зауважують, що для з’ясування причин несвоєчасної виплати з весни цього року працювала робоча група, яка здійснювала перевірки, а також комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків.
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Коментарі 1
Кому довжен- всiм прощаю!
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