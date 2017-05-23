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Собачий кат: у Ковелі невідомий познущався з безпритульних тварин. ВІДЕО

Собачий кат: у Ковелі невідомий познущався з безпритульних тварин. ВІДЕО
У Ковелі волонтери виявили кілька собак зі схожими різаними ранами - через подібний характер травм припускають, що їх нанесла тваринам та сама людина.

Тварин могли травмувати ножем або ж лопатою, - йдеться у сюжеті на сайті ТСН. ua.

Італієць Джірберто не стримує сліз, коли згадує про стан тварини, яку знайшов на вулиці із розсіченою головою. Вилікуваного собаку відпустили на вулицю лише чотири дні тому і він повернувся знову зі слідами катувань. На голові була нова глибока рана.  

В іншому районі міста також знайшли покалічене семимісячне цуценя-безхатько з різаною раною на голові і зламаною лапою. На переконання волонтерыв, собак хтось свідомо калічить.

Ветеринар підтвердив підозри зоозахисників.

"Розсічено гострим предметом. Лопатою чи ножем", - розповів ветеринар Юрій Бакай. Собак зі схожими глибокими ранами на голові за останні дні у місті нарахували щонайменше п'ятеро. Катували тварин у різних районах міста. Свідки лиш здалеку бачили біля тварин того самого чоловіка спортивної статури. Його часто можна бачити в парку.

У поліції кажуть: пошуки ускладнює те, що із заявою до них волонтери звернулись лише за кілька тижнів після першого випадку катування тварин. Більше шансів було б затримати ката за гарячими слідами.

"Повідомлення було лише разове за вчорашній день. Але так само з інформації стало відомо, що це відбувається доволі часто. Можливо, навіть систематично", - розповів інспектор поліції Сергій Бадалян.

Зловмиснику загрожує вісім років за ґратами, якщо його знАйдуть. Поки він не затриманий - волонтери не випускають урятованих цуциків на вулицю.


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Теги: собаки, знущання, Ковель
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