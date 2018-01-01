Троє волинян отримали в подарунок іномарки
Сьогодні, 22:12
Троє волинян із інвалідністю отримали від облдержадміністрації легковики, визнані гуманітарною допомогою.
Про це сказано у розпорядженні голови Волинської ОДА Олександра Савченка від 17 липня, - пише інтернет-видання Волинь 24.
Віктору Матвійовичу Ляльці дістався позашляховик Dacia Duster 2012 року випуску, який привезли з Німеччини.
Особі з інвалідністю Юрію Юрійовичу Середі – Renault Scenic 2000 року.
Автомобіль Toyota Avensis 2001 року випуску передали родичу особи з інвалідністю Андрієві Володимировичу Гончаруку.
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Про це сказано у розпорядженні голови Волинської ОДА Олександра Савченка від 17 липня, - пише інтернет-видання Волинь 24.
Віктору Матвійовичу Ляльці дістався позашляховик Dacia Duster 2012 року випуску, який привезли з Німеччини.
Особі з інвалідністю Юрію Юрійовичу Середі – Renault Scenic 2000 року.
Автомобіль Toyota Avensis 2001 року випуску передали родичу особи з інвалідністю Андрієві Володимировичу Гончаруку.
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