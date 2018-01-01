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Троє волинян отримали в подарунок іномарки

Троє волинян отримали в подарунок іномарки
Троє волинян із інвалідністю отримали від облдержадміністрації легковики, визнані гуманітарною допомогою.

Про це сказано у розпорядженні голови Волинської ОДА Олександра Савченка від 17 липня, - пише інтернет-видання Волинь 24.

Віктору Матвійовичу Ляльці дістався позашляховик Dacia Duster 2012 року випуску, який привезли з Німеччини.

Особі з інвалідністю Юрію Юрійовичу Середі – Renault Scenic 2000 року.

Автомобіль Toyota Avensis 2001 року випуску передали родичу особи з інвалідністю Андрієві Володимировичу Гончаруку.

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Теги: автомобіль, людина з інвалідністю, Волинська ОДА
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