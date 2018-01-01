Троє волинян отримали в подарунок іномарки





Про це сказано у розпорядженні голови Волинської ОДА Олександра Савченка від 17 липня, - пише інтернет-видання



Віктору Матвійовичу Ляльці дістався позашляховик Dacia Duster 2012 року випуску, який привезли з Німеччини.



Особі з інвалідністю Юрію Юрійовичу Середі – Renault Scenic 2000 року.



Автомобіль Toyota Avensis 2001 року випуску передали родичу особи з інвалідністю Андрієві Володимировичу Гончаруку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє волинян із інвалідністю отримали від облдержадміністрації легковики, визнані гуманітарною допомогою.Про це сказано у розпорядженні голови Волинської ОДАвід 17 липня, - пише інтернет-видання Волинь 24. дістався позашляховик Dacia Duster 2012 року випуску, який привезли з Німеччини.Особі з інвалідністю– Renault Scenic 2000 року.Автомобіль Toyota Avensis 2001 року випуску передали родичу особи з інвалідністю

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію