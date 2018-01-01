Дивний благоустрій: у центрі Луцька корені дерев присипали будівельним сміттям
22 липень, 23:07
Після розшрення лунок для дерев на вулиці Лесі України у Луцьку корені рослин засипали будівельним сміттям.
Про це написала Олена Лашкова у Facebook-спільноті "Збережемо древній Лучеськ".
У дописі йдеться, що після впорядкування на центральній пішохідній вулиці деревам додали трошки місця. Однак територію лунок засипали будівельним сміттям, яке залишилося після робіт - уламками плитки, шматками асфальту та піском.
"Намагалась поговорити з двома робітниками, які це робили - марно. Знущаються і засипають далі. В цьому мають рости корені, а на цьому - трава??" - питає жінка.
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Про це написала Олена Лашкова у Facebook-спільноті "Збережемо древній Лучеськ".
У дописі йдеться, що після впорядкування на центральній пішохідній вулиці деревам додали трошки місця. Однак територію лунок засипали будівельним сміттям, яке залишилося після робіт - уламками плитки, шматками асфальту та піском.
"Намагалась поговорити з двома робітниками, які це робили - марно. Знущаються і засипають далі. В цьому мають рости корені, а на цьому - трава??" - питає жінка.
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