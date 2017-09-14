Казковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Відео міста з висоти пташиного польоту опублікували



Ролик починається із польоту над Театральним майданом міста. У відео також можна споглядати красу луцьких церков та соборів, відомий будинок архітектора Голованя, найдовший у світі жтловий будинок, що на проспекті Молоді тощо.



Завершується відео кадрами із "перлин" Старого міста - замку Любарта та лютеранської кірхи.





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