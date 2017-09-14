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Казковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Казковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Найвизначніші луцькі пам'ятки відзняли із квадрокоптера.

Відео міста з висоти пташиного польоту опублікували Youtube-каналі «112 Україна».

Ролик починається із польоту над Театральним майданом міста. У відео також можна споглядати красу луцьких церков та соборів, відомий будинок архітектора Голованя, найдовший у світі жтловий будинок, що на проспекті Молоді тощо.

Завершується відео кадрами із "перлин" Старого міста - замку Любарта та лютеранської кірхи.


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Теги: Луцьк, квадрокоптер, зйомка
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