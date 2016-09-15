Пляшки, пластик і пакети: на Волині загидили озеро. ФОТО
Сьогодні, 01:30
Озеро Малий став, що у Горохівському районі, засмітили пластиком, поліетиленом та пляшками з-під алкоголю.
Про це пише Район. Горохів з посиланням на допис Віталія Коляди у спільноті «Підслухано Горохів».
«І ще є правила, яких нажаль наші люди недотримуються!!!» - поскаржився він.
Згідно з правилами спортивної та любительської риболовлі на водоймі Малий став у Горохові заборонено розводити вогонь на ґрунті та траві, шуміти, засмічувати береги водойми сміттям і недопалками.
Однак, судячи з опублікований у спільноті фотографій, рибалки усі ці правила порушують.
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Про це пише Район. Горохів з посиланням на допис Віталія Коляди у спільноті «Підслухано Горохів».
«І ще є правила, яких нажаль наші люди недотримуються!!!» - поскаржився він.
Згідно з правилами спортивної та любительської риболовлі на водоймі Малий став у Горохові заборонено розводити вогонь на ґрунті та траві, шуміти, засмічувати береги водойми сміттям і недопалками.
Однак, судячи з опублікований у спільноті фотографій, рибалки усі ці правила порушують.
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