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Пляшки, пластик і пакети: на Волині загидили озеро. ФОТО

Пляшки, пластик і пакети: на Волині загидили озеро. ФОТО
Озеро Малий став, що у Горохівському районі, засмітили пластиком, поліетиленом та пляшками з-під алкоголю.

Про це пише Район. Горохів з посиланням на допис Віталія Коляди у спільноті «Підслухано Горохів».

«І ще є правила, яких нажаль наші люди недотримуються!!!» - поскаржився він.

Згідно з правилами спортивної та любительської риболовлі на водоймі Малий став у Горохові заборонено розводити вогонь на ґрунті та траві, шуміти, засмічувати береги водойми сміттям і недопалками.
Однак, судячи з опублікований у спільноті фотографій, рибалки усі ці правила порушують.

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Теги: озеро, сміття, риболовля
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