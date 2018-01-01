Волинь - у лідерах за темпами будівництва та ремонту доріг





Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час урядової наради, присвяченої питанням дорожнього будівництва і розвитку дорожнього господарства, - пише Урядовий портал.



Він наголосив, що будівельна машина «йде повним ходом». Ситуація на ринку непогана. Але потрібно проаналізувати, що використано, і перерозподілити кошти на проекти, де потрібні додаткові ресурси.



«Більше половини планів вже виконано. Але в різних регіонах по різному ця робота виконується. Я поставив чіткі завдання: темпи (будівництва) треба пришвидшувати, а кошти використовувати ефективно й раціонально, - сказав Володимир Гройсман. - Ми робимо перевірки, будуть аудити по завершенню об’єктів. Далі – у вересні - будемо розуміти, хто впорався з завданнями, хто ні. Всім дам оцінку, хто, маючи ресурси, не зміг організувати роботу».



Учасники наради наголошували, що в регіональному розрізі найкраще із поставленим завданням справляються Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області, де відсоток виконання робіт перевищує 80%. В Чернівецькій та Сумській області ситуація найгірша.



Нагадаємо, нещодавно про успіхи у питаннях Олександр Савченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 50% проектів дорожнього будівництва, запланованих на поточний рік, виконано або на завершальній стадії. Волинь - у числі лідерів за виконанням робіт.Про це сказав Прем’єр-міністр Українипід час урядової наради, присвяченої питанням дорожнього будівництва і розвитку дорожнього господарства, - пише Урядовий портал.Він наголосив, що будівельна машина «йде повним ходом». Ситуація на ринку непогана. Але потрібно проаналізувати, що використано, і перерозподілити кошти на проекти, де потрібні додаткові ресурси.«Більше половини планів вже виконано. Але в різних регіонах по різному ця робота виконується. Я поставив чіткі завдання: темпи (будівництва) треба пришвидшувати, а кошти використовувати ефективно й раціонально, - сказав Володимир Гройсман. - Ми робимо перевірки, будуть аудити по завершенню об’єктів. Далі – у вересні - будемо розуміти, хто впорався з завданнями, хто ні. Всім дам оцінку, хто, маючи ресурси, не зміг організувати роботу».Учасники наради наголошували, що в регіональному розрізі найкраще із поставленим завданням справляються Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області, де відсоток виконання робіт перевищує 80%. В Чернівецькій та Сумській області ситуація найгірша.Нагадаємо, нещодавно про успіхи у питаннях ремонту доріг повідомляв і голова Волинської ОДА

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