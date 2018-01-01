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Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням

Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням
Колектив департаменту муніципальної варти Луцької міської ради опублікував зворушливе привітання для свого колеги, який одружився.

Щирі слова опублікували на сторінці установи в Facebook.

"Колектив департаменту муніципальної варти Луцької міської ради вітає старшого інспектора відділу "Група швидкого реагування" Тараса Осадовського та його дружину Орисю з днем весілля!!!
Від щирого серця вітаємо Вас з радісною і щасливою подією – початком сімейного життя. Нехай цей день буде для Вас тим наріжним каменем, на якому триматиметься Ваша сімейна будівля. Нехай Ваша любов буде ніжна – як скрипка, дзвінка –як кришталь, чиста - як сльоза і щира - як перший усміх дитини! Сто років Вам в щасті й здоров'ї прожити, Багатими стати, дітей народити", - йдеться у дописі.

Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням
Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням
Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням
Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням
Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням

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Теги: муніципали, весілля
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