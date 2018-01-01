В Україні - грози: чого чекати волинянам
Сьогодні, 08:27
23 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.
На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +31°. Жителів південних регіонів також очікують дощі. Температура до +31°, - пише Уніан.
На заході України грози. Температура до +27°.
У північних областях також очікуються опади. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.
За народним прогнозом, 23 липня - день Антонія. Якщо на Антонія глухий грім - до дощу, гучний - до зливи.
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На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +31°. Жителів південних регіонів також очікують дощі. Температура до +31°, - пише Уніан.
На заході України грози. Температура до +27°.
У північних областях також очікуються опади. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.
За народним прогнозом, 23 липня - день Антонія. Якщо на Антонія глухий грім - до дощу, гучний - до зливи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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