«Волинь» переграла «Зірку» з Кропивницького
Сьогодні, 08:54
З перших хвилин гри волинські футболісти захопили ігрову та територіальну перевагу над господарями поля з Кропивницького.
Підопічні Андрія Тлумака спочатку ніяк не могли довести епізод до вирішального удару, а гравці «Зірки» відповідали дуже рідкими вилазками з власної половини поля, - повідомили у прес-службі футбольного клубу "Волинь".
У середині тайму біля воріт господарів пролунав перший «дзвіночок»: Денису Кожанову вдався потужний удар з лівої ноги з лінії штрафного майданчика, однак після пострілу м’яч пролетів у сантиметрах від бокової стійки.
Взагалі, перший літній новачок «Волині» був найактивнішим на полі та мав ще декілька гольових можливостей, яких не зумів реалізувати (як і Іван Цюпа, удар якого зі штрафного взяв голкіпер Марк Медвєдєв).
Не забив з гри – забив з пенальті: захисник господарів поля Хамільтон-Роллінгс збив у власному карному майданчику Дмитра Козьбана, а Кожанов упевнено виконав одинадцятиметровий вирок арбітра. А оскільки йшла уже четверта додана суддею хвилина, на перерву команди пішли за мінімальної переваги «Волині» – 0:1.
Після перерви гра продовжилась у тому ж самому ритмі. «Волинь» контролювала м’яч та накочувала хвилі своїх атак на ворота суперників, а «Зірка» розраховувала на нечисленні контратаки. За такої гри наші футболісти були значно ближчими до збільшення переваги, аніж опоненти – до вирівнювання рахунку. У середині другого тайму тренерський штаб «Волині» значно заспокоївся: Цюпа зробив передачу з лівого флангу, а Дмитро Козьбан у боротьбі з захисником переграв голкіпера у ближньому бою – 0:2. Спокій, як виявилося, нашим гравцям лише снився – уже за декілька хвилин той-таки Цюпа отримав друге попередження від арбітра та залишив команду в меншості. Тренер «Зірки» Андрій Горбань одразу ж відреагував на це підсиленням атакувальної потужності з лави для запасних.
Господарі поля мали декілька хороших нагод, найкращою з яких був удар п’ятою після подачі зі штрафного – Когут перевів його на кутовий. А фінальний свисток арбітра зафіксував історичну гостьову перемогу над «Зіркою» (першу за часів незалежності) та переможний початок нового сезону для команди Андрія Тлумака.
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Підопічні Андрія Тлумака спочатку ніяк не могли довести епізод до вирішального удару, а гравці «Зірки» відповідали дуже рідкими вилазками з власної половини поля, - повідомили у прес-службі футбольного клубу "Волинь".
У середині тайму біля воріт господарів пролунав перший «дзвіночок»: Денису Кожанову вдався потужний удар з лівої ноги з лінії штрафного майданчика, однак після пострілу м’яч пролетів у сантиметрах від бокової стійки.
Взагалі, перший літній новачок «Волині» був найактивнішим на полі та мав ще декілька гольових можливостей, яких не зумів реалізувати (як і Іван Цюпа, удар якого зі штрафного взяв голкіпер Марк Медвєдєв).
Не забив з гри – забив з пенальті: захисник господарів поля Хамільтон-Роллінгс збив у власному карному майданчику Дмитра Козьбана, а Кожанов упевнено виконав одинадцятиметровий вирок арбітра. А оскільки йшла уже четверта додана суддею хвилина, на перерву команди пішли за мінімальної переваги «Волині» – 0:1.
Після перерви гра продовжилась у тому ж самому ритмі. «Волинь» контролювала м’яч та накочувала хвилі своїх атак на ворота суперників, а «Зірка» розраховувала на нечисленні контратаки. За такої гри наші футболісти були значно ближчими до збільшення переваги, аніж опоненти – до вирівнювання рахунку. У середині другого тайму тренерський штаб «Волині» значно заспокоївся: Цюпа зробив передачу з лівого флангу, а Дмитро Козьбан у боротьбі з захисником переграв голкіпера у ближньому бою – 0:2. Спокій, як виявилося, нашим гравцям лише снився – уже за декілька хвилин той-таки Цюпа отримав друге попередження від арбітра та залишив команду в меншості. Тренер «Зірки» Андрій Горбань одразу ж відреагував на це підсиленням атакувальної потужності з лави для запасних.
Господарі поля мали декілька хороших нагод, найкращою з яких був удар п’ятою після подачі зі штрафного – Когут перевів його на кутовий. А фінальний свисток арбітра зафіксував історичну гостьову перемогу над «Зіркою» (першу за часів незалежності) та переможний початок нового сезону для команди Андрія Тлумака.
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