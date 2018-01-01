«Волинь» переграла «Зірку» з Кропивницького

З перших хвилин гри волинські футболісти захопили ігрову та територіальну перевагу над господарями поля з Кропивницького.Підопічніспочатку ніяк не могли довести епізод до вирішального удару, а гравці «Зірки» відповідали дуже рідкими вилазками з власної половини поля, - повідомили у прес-службі футбольного клубу "Волинь".У середині тайму біля воріт господарів пролунав перший «дзвіночок»:вдався потужний удар з лівої ноги з лінії штрафного майданчика, однак після пострілу м’яч пролетів у сантиметрах від бокової стійки.Взагалі, перший літній новачок «Волині» був найактивнішим на полі та мав ще декілька гольових можливостей, яких не зумів реалізувати (як і, удар якого зі штрафного взяв голкіпер).Не забив з гри – забив з пенальті: захисник господарів полязбив у власному карному майданчику, а Кожанов упевнено виконав одинадцятиметровий вирок арбітра. А оскільки йшла уже четверта додана суддею хвилина, на перерву команди пішли за мінімальної переваги «Волині» – 0:1.Після перерви гра продовжилась у тому ж самому ритмі. «Волинь» контролювала м’яч та накочувала хвилі своїх атак на ворота суперників, а «Зірка» розраховувала на нечисленні контратаки. За такої гри наші футболісти були значно ближчими до збільшення переваги, аніж опоненти – до вирівнювання рахунку. У середині другого тайму тренерський штаб «Волині» значно заспокоївся: Цюпа зробив передачу з лівого флангу, а Дмитро Козьбан у боротьбі з захисником переграв голкіпера у ближньому бою – 0:2. Спокій, як виявилося, нашим гравцям лише снився – уже за декілька хвилин той-таки Цюпа отримав друге попередження від арбітра та залишив команду в меншості. Тренер «Зірки»одразу ж відреагував на це підсиленням атакувальної потужності з лави для запасних.Господарі поля мали декілька хороших нагод, найкращою з яких був удар п’ятою після подачі зі штрафного – Когут перевів його на кутовий. А фінальний свисток арбітра зафіксував історичну гостьову перемогу над «Зіркою» (першу за часів незалежності) та переможний початок нового сезону для команди Андрія Тлумака.