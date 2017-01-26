Діти волинських атовців поїхали на відпочинок в Австрію
Сьогодні, 09:42
Більше десятка дітей волинських атовців відпочинуть в Австрії.
У суботу, 21 липня, від облдержадміністрації відправили 13 дітей загиблих учасників АТО та військових, які зараз захищають країну, на відпочинок в Австрію, - написав на своїй сторінці у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
З проханням надати транспорт для відправлення до Олександра Савченка звернулась громадська організація "Меценати для солдата" в особі Руслана Теліпського.
"Саме ці волонтери опікуються дітками та регулярно організовують такі поїздки. Цього разу їм був потрібен транспорт до Львова, який і забезпечила обласна державна адміністрація. Це не перша співпраця з організацією "Меценати для солдата". Вже втретє волонтери спільно з Олександром Савченком відряджають дітей загиблих і діючих учасників АТО на відпочинок", -йдеться у дописі.
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У суботу, 21 липня, від облдержадміністрації відправили 13 дітей загиблих учасників АТО та військових, які зараз захищають країну, на відпочинок в Австрію, - написав на своїй сторінці у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
З проханням надати транспорт для відправлення до Олександра Савченка звернулась громадська організація "Меценати для солдата" в особі Руслана Теліпського.
"Саме ці волонтери опікуються дітками та регулярно організовують такі поїздки. Цього разу їм був потрібен транспорт до Львова, який і забезпечила обласна державна адміністрація. Це не перша співпраця з організацією "Меценати для солдата". Вже втретє волонтери спільно з Олександром Савченком відряджають дітей загиблих і діючих учасників АТО на відпочинок", -йдеться у дописі.
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