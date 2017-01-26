вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Діти волинських атовців поїхали на відпочинок в Австрію

Діти волинських атовців поїхали на відпочинок в Австрію
Більше десятка дітей волинських атовців відпочинуть в Австрії.

У суботу, 21 липня, від облдержадміністрації відправили 13 дітей загиблих учасників АТО та військових, які зараз захищають країну, на відпочинок в Австрію, - написав на своїй сторінці у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

З проханням надати транспорт для відправлення до Олександра Савченка звернулась громадська організація "Меценати для солдата" в особі Руслана Теліпського.

"Саме ці волонтери опікуються дітками та регулярно організовують такі поїздки. Цього разу їм був потрібен транспорт до Львова, який і забезпечила обласна державна адміністрація. Це не перша співпраця з організацією "Меценати для солдата". Вже втретє волонтери спільно з Олександром Савченком відряджають дітей загиблих і діючих учасників АТО на відпочинок", -йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, АТО, допомога, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Бердянську кинули на гроші відпочивальника з Луцька
Сьогодні, 10:06
Діти волинських атовців поїхали на відпочинок в Австрію
Сьогодні, 09:42
Юні волинські гімнастки – переможниці міжнародних змагань. ФОТО
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 23 липня
Сьогодні, 09:00
«Волинь» переграла «Зірку» з Кропивницького
Сьогодні, 08:54
Схожі новини
Діти з Луганщини намалювали краєвиди Світязю Діти з Луганщини намалювали краєвиди Світязю
11 липень, 16:46
На Волині юних художників з Луганщини вчили малювати на склі. ВІДЕО На Волині юних художників з Луганщини вчили малювати на склі. ВІДЕО
06 липень, 18:49
Волинь очима дітей-художників з Луганщини Волинь очима дітей-художників з Луганщини
05 липень, 16:24
Спецпризначенці вражені: луцькі діти за день зібрали допомогу бійцям Спецпризначенці вражені: луцькі діти за день зібрали допомогу бійцям
26 січень, 2017, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Бердянську кинули на гроші відпочивальника з Луцька
Сьогодні, 10:06
 0
Діти волинських атовців поїхали на відпочинок в Австрію
Сьогодні, 09:42
 0
Юні волинські гімнастки – переможниці міжнародних змагань. ФОТО
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку на 23 липня
Сьогодні, 09:00
 0
«Волинь» переграла «Зірку» з Кропивницького
Сьогодні, 08:54
 0
Медіа
відео
1/8