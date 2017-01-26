Діти волинських атовців поїхали на відпочинок в Австрію

Більше десятка дітей волинських атовців відпочинуть в Австрії.У суботу, 21 липня, від облдержадміністрації відправили 13 дітей загиблих учасників АТО та військових, які зараз захищають країну, на відпочинок в Австрію, - написав на своїй сторінці у Facebook голова Волинської ОДАЗ проханням надати транспорт для відправлення до Олександра Савченка звернулась громадська організація "Меценати для солдата" в особі Руслана Теліпського."Саме ці волонтери опікуються дітками та регулярно організовують такі поїздки. Цього разу їм був потрібен транспорт до Львова, який і забезпечила обласна державна адміністрація. Це не перша співпраця з організацією "Меценати для солдата". Вже втретє волонтери спільно з Олександром Савченком відряджають дітей загиблих і діючих учасників АТО на відпочинок", -йдеться у дописі.