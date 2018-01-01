Стрілянина у Торонто: є загиблі і поранені

У канадському Торонто озброєний чоловік влаштував стрілянину в районі Грінтаун. Загинула одна людина, ще 14 отримали поранення.Про це в неділю, 22 липня, - повідомляє Корреспондент з посиланням на Global News.За словами начальника поліції, після отримання інформації про стрілянину на місце події прибули правоохоронці. Після перестрілки з поліцейськими зловмисник загинув від вогнепальних поранень.У результаті стрілянини загинула молода жінка. Також наголошується, що серед поранених є дев'ятирічна дівчинка, вона перебуває в критичному стані.Усі поранені були доставлені в лікарні Торонто.