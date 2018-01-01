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Стрілянина у Торонто: є загиблі і поранені

Стрілянина у Торонто: є загиблі і поранені
У канадському Торонто озброєний чоловік влаштував стрілянину в районі Грінтаун. Загинула одна людина, ще 14 отримали поранення.

Про це в неділю, 22 липня, - повідомляє Корреспондент з посиланням на Global News.

За словами начальника поліції, після отримання інформації про стрілянину на місце події прибули правоохоронці. Після перестрілки з поліцейськими зловмисник загинув від вогнепальних поранень.

У результаті стрілянини загинула молода жінка. Також наголошується, що серед поранених є дев'ятирічна дівчинка, вона перебуває в критичному стані.

Усі поранені були доставлені в лікарні Торонто.

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Теги: Торонто, стрілянина
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