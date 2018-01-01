Стрілянина у Торонто: є загиблі і поранені
Сьогодні, 10:34
У канадському Торонто озброєний чоловік влаштував стрілянину в районі Грінтаун. Загинула одна людина, ще 14 отримали поранення.
Про це в неділю, 22 липня, - повідомляє Корреспондент з посиланням на Global News.
За словами начальника поліції, після отримання інформації про стрілянину на місце події прибули правоохоронці. Після перестрілки з поліцейськими зловмисник загинув від вогнепальних поранень.
У результаті стрілянини загинула молода жінка. Також наголошується, що серед поранених є дев'ятирічна дівчинка, вона перебуває в критичному стані.
Усі поранені були доставлені в лікарні Торонто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в неділю, 22 липня, - повідомляє Корреспондент з посиланням на Global News.
За словами начальника поліції, після отримання інформації про стрілянину на місце події прибули правоохоронці. Після перестрілки з поліцейськими зловмисник загинув від вогнепальних поранень.
У результаті стрілянини загинула молода жінка. Також наголошується, що серед поранених є дев'ятирічна дівчинка, вона перебуває в критичному стані.
Усі поранені були доставлені в лікарні Торонто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*
Сьогодні, 10:57
Лучанам «байдуже», коли святкувати День міста
Сьогодні, 10:50
Стрілянина у Торонто: є загиблі і поранені
Сьогодні, 10:34
У Бердянську кинули на гроші відпочивальника з Луцька
Сьогодні, 10:06