вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*

Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*
У ТРЦ «ПортCity» 29 липня відбудеться парад Супергероїв.

Гостями свята будуть неймовірні трансформери Бамбелбі та Опімус, прилетись сам Супермен, прийдуть ходулісти, живі скульптури, клоуни ростові фігури та інші.

Запрошують усіх діток на свято в костюмах героїв. Серед присутніх в костюмах дітей буде проводитись розіграш смартфона.

Для цього потрібно: прийти 29 липня в ПортCity в костюмі, зареєструватись, отримати номер та бути присутнім на розіграші з 17 до 18.00.

Стежте за новинами та дізнавайтеся всі таємниці Параду Супергероїв разом із нами.

Нагадуємо також, що на святі відбудеться вручення сімейної путівки в Діснейленд. Путівку отримає автор малюнка який набере найбільшу кількість голосів. Виставка малюнків діє до 29.07.2018 до 15:00 на першому поверсі ТРЦ ПортCity.

Веселі розваги у ТРЦ «ПортCity» – гарантовано!

Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Порт сіті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни посіли 6-те загальнокомандне місце на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 11:05
Луцьким рятувальникам хочуть підвищити зарплату
Сьогодні, 11:00
Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*
Сьогодні, 10:57
Лучанам «байдуже», коли святкувати День міста
Сьогодні, 10:50
Стрілянина у Торонто: є загиблі і поранені
Сьогодні, 10:34
Схожі новини
У ресторації «Брама» – акція на піцу 1+1* У ресторації «Брама» – акція на піцу 1+1*
17 липень, 13:15
У ПортCity стартував літній фотоконкурс* У ПортCity стартував літній фотоконкурс*
13 липень, 19:34
Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»* Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»*
10 липень, 18:40
Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»* Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*
09 липень, 19:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» у чоловіка вилучили пристрій для крадіжки автівок
Сьогодні, 12:05
 0
На трасі Київ - Харків легковик влетів у фуру: загинули жінка і дитина
Сьогодні, 11:57
 0
У Луцьку двір перетворили на проїжджу частину
Сьогодні, 11:54
 0
Розповіли, коли лучани зможуть поплавати катером по Стиру. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
 0
Директора маневицької гімназії судили через «кримінал»
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8