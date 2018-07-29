Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*

У ТРЦ «ПортCity» 29 липня відбудеться парад Супергероїв.Гостями свята будуть неймовірні трансформери Бамбелбі та Опімус, прилетись сам Супермен, прийдуть ходулісти, живі скульптури, клоуни ростові фігури та інші.Запрошують усіх діток на свято в костюмах героїв. Серед присутніх в костюмах дітей буде проводитись розіграш смартфона.Для цього потрібно: прийти 29 липня в ПортCity в костюмі, зареєструватись, отримати номер та бути присутнім на розіграші з 17 до 18.00.Стежте за новинами та дізнавайтеся всі таємниці Параду Супергероїв разом із нами.Нагадуємо також, що на святі відбудеться вручення сімейної путівки в Діснейленд. Путівку отримає автор малюнка який набере найбільшу кількість голосів. Виставка малюнків діє до 29.07.2018 до 15:00 на першому поверсі ТРЦ ПортCity.Веселі розваги у ТРЦ «ПортCity» – гарантовано!