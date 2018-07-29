Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*
Сьогодні, 10:57
У ТРЦ «ПортCity» 29 липня відбудеться парад Супергероїв.
Гостями свята будуть неймовірні трансформери Бамбелбі та Опімус, прилетись сам Супермен, прийдуть ходулісти, живі скульптури, клоуни ростові фігури та інші.
Запрошують усіх діток на свято в костюмах героїв. Серед присутніх в костюмах дітей буде проводитись розіграш смартфона.
Для цього потрібно: прийти 29 липня в ПортCity в костюмі, зареєструватись, отримати номер та бути присутнім на розіграші з 17 до 18.00.
Стежте за новинами та дізнавайтеся всі таємниці Параду Супергероїв разом із нами.
Нагадуємо також, що на святі відбудеться вручення сімейної путівки в Діснейленд. Путівку отримає автор малюнка який набере найбільшу кількість голосів. Виставка малюнків діє до 29.07.2018 до 15:00 на першому поверсі ТРЦ ПортCity.
Веселі розваги у ТРЦ «ПортCity» – гарантовано!
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Гостями свята будуть неймовірні трансформери Бамбелбі та Опімус, прилетись сам Супермен, прийдуть ходулісти, живі скульптури, клоуни ростові фігури та інші.
Запрошують усіх діток на свято в костюмах героїв. Серед присутніх в костюмах дітей буде проводитись розіграш смартфона.
Для цього потрібно: прийти 29 липня в ПортCity в костюмі, зареєструватись, отримати номер та бути присутнім на розіграші з 17 до 18.00.
Стежте за новинами та дізнавайтеся всі таємниці Параду Супергероїв разом із нами.
Нагадуємо також, що на святі відбудеться вручення сімейної путівки в Діснейленд. Путівку отримає автор малюнка який набере найбільшу кількість голосів. Виставка малюнків діє до 29.07.2018 до 15:00 на першому поверсі ТРЦ ПортCity.
Веселі розваги у ТРЦ «ПортCity» – гарантовано!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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