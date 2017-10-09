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Волиняни посіли 6-те загальнокомандне місце на чемпіонаті України з легкої атлетики

Волиняни посіли 6-те загальнокомандне місце на чемпіонаті України з легкої атлетики
У Луцьк на стадіоні «Авангард» з 18 по 21 липня відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих.

Про це інформує прес-служба відділу фізичної культури та спорту ОДА.

Домашній чемпіонат став успішний для волинських легкоатлетів, які вибороли 8 медалей:

- Климець Ірина – зайняла 1 місце (метання молота), тренер викладач Черкашин Р.Є.;
- Гуцол Євген – зайняв 1 місце (800 м), тренери-викладачі: Вегнер О.А., Пилипей Л.П.;
- Даниленко Данило – зайняв 2 місце (400 м з/б), тренери-викладачі: Вегнер О.А., Вегнер О.І.;
- Шеремет Дмитро – зайняв 2 місце (метання списа), тренер викладач Сахарук В.І.;
- Синянський Анатолій – зайняв 3 місце (400 м з/б), тренери-викладачі: Родкіна Т.І., Вегнер О.І.;
- Лагода Анна – зайняла 3 місце (метання списа), тренери-викладачі: Саган А.Г., Черкашин Р.Є.;
- Рижий Роман – зайняв 3 місце (метання диска), тренер викладач Сахарук В.І.

В підсумку змагань команда Волинської області вперше в історії на дорослому чемпіонаті України з 26-ти команд зайняла високе 6 загальнокомандне місце.

На командному чемпіонаті України з легкоатлетичних багатоборств Малоговець Руслан (тренери-викладачі: Андросович С.В., Андросович В.С., Вегнер О.І.) виборов 3 місце у десятиборстві, що дозволило в підсумку команді Волинської області зайняти 5 загальнокомандне місце.

Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих був основним відбірковим турніром на чемпіонат Європи з легкої атлетики, який відбудеться 07-12 серпня в м. Берлін (Німеччина). Попередньо були затверджені склади команд зі спортивної ходьби та марафонського бігу для участі у чемпіонаті Європи.

Таким чином в найвищих Європейських змаганнях з легкої атлетики в Німеччині візьмуть участь 9 волинських спортсменів, а саме: Климець Ірина (метання молота), Гуцол Євген ( 800 м, 4х400 м), Даниленко Данило (400 м з/б, 4х400 м), Русюк Юрій (марафонський біг), Банзерук Іван (спортивна ходьба 50 000 м), Вітовщик Василина (спортивна ходьба 50 000 м), Боровська Надія (спортивна ходьба 20 000 м), Філюк Марія (спортивна ходьба 20 000 м), Шумік Віктор (спортивна ходьба 20 000 м).


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Теги: чемпіонат, легка атлетика, перемога, волиняни
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