У Луцьку забудовнику зменшать пайову участь за відремонтований колектор
Сьогодні, 11:19
«Архітектурна» комісія Луцькради рекомендувала сесії зменшити ТзОВ «Августіна» обсяг пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на 215 тисяч гривень за відремонтований колектор.
Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан розповів, що до міськради надійшов лист від ТзОВ «Августіна» із проханням зменшити обсяг пайової участі 264 тисячі гривень. Ці кошти використали на відновлення зруйнованого каналізаційного колектора на вулиці Карбишева, який знаходиться за межами ділянки.
Карабан розповів, що на місце виїжджали фахівці і рекомендують зменшити суму на 215 тисяч гривень, адже цей колектор у подальшому зможе використовувати місто.
Зрештою, депутати підтримали пропозицію та рекомендували прийняти аналогічне рішення сесії.
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Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан розповів, що до міськради надійшов лист від ТзОВ «Августіна» із проханням зменшити обсяг пайової участі 264 тисячі гривень. Ці кошти використали на відновлення зруйнованого каналізаційного колектора на вулиці Карбишева, який знаходиться за межами ділянки.
Карабан розповів, що на місце виїжджали фахівці і рекомендують зменшити суму на 215 тисяч гривень, адже цей колектор у подальшому зможе використовувати місто.
Зрештою, депутати підтримали пропозицію та рекомендували прийняти аналогічне рішення сесії.
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