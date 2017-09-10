«Жоден ідіот не постраждав»: у місті на Волині невідомі залишили парк без світла. ФОТО
Сьогодні, 11:25
У Володимирі-Волинському невідомі вирвали кабель живлення, що у парку «Слов'янський».
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління ЖКГ міста Віктор Фіщук.
«Парк "Слов'янський" без освітлення. Дякую ідіотам, які вирвали кабель живлення», - пише чоловік.
«Жоден ідіот під час акції не постраждав», - переконує посадовець.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління ЖКГ міста Віктор Фіщук.
«Парк "Слов'янський" без освітлення. Дякую ідіотам, які вирвали кабель живлення», - пише чоловік.
«Жоден ідіот під час акції не постраждав», - переконує посадовець.
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