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Розповіли, коли лучани зможуть поплавати катером по Стиру. ВІДЕО

Розповіли, коли лучани зможуть поплавати катером по Стиру. ВІДЕО
У Луцьку відновлюють судноплавство. Для цього вже розчистили Стир на ділянці від парку імені Лесі Українки до мікрорайону Вишків.

Підприємці, які почали цю справу, кажуть, що планували впоратися швидше, проте ділянки під мостами була надто захаращеними затопленими деревами. До цього річку не чистили понад 30 років, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Стир розчистили не повністю. Нині ним можуть пройти маленькі судна - так звані річкові трамвайчики голландського типу. Пасажирів тут поміщається лише дванадцять.

"Наразі судовий шлях відкритий проводити екскурсійні прогулянки по Стиру. Залишився останній етап - встановлення причальних понтонів, -
розповів Олег Кербалай, директор ТОВ «Річковий порт «Луцьк».

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Теги: Луцьк, прогулянки, Стир, катер
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