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На трасі Київ - Харків легковик влетів у фуру: загинули жінка і дитина

На трасі Київ - Харків легковик влетів у фуру: загинули жінка і дитина
На трасі Київ - Харків легковик врізався у фуру, загинули дві людини.

Про це повідомляє Уніан з посиланням на прес-службу поліції Київщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 9:30 на 75 км автодороги «Київ - Харків», поблизу м. Березань Баришівського району.

"52-річний житель м. Запоріжжя, водій автомобіля «Ford Mondeo», не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою «ДАФ», що була припаркована у спеціально призначеному місці.

Внаслідок зіткнення від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинули двоє пасажирів автомобіля “Ford” - 73-річна мати водія та його 10-річна донька", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Призначені відповідні експертизи. Відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На трасі Київ - Харків легковик влетів у фуру: загинули жінка і дитина
На трасі Київ - Харків легковик влетів у фуру: загинули жінка і дитина
На трасі Київ - Харків легковик влетів у фуру: загинули жінка і дитина

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Теги: дтп, аварія, смерть
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