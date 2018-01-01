Кривава різанина безхатьків у Луцьку: подробиці. ФОТО
Сьогодні, 12:23
У Луцьку безхатько зарізав чоловіка. Йому «світить» до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській обалсті.
Нагадаємо, інцидент трапився вранці 22 липня.
Під час розпивання алкогольних напоїв у підвальному приміщенні по вулиці Грушевського, 37-річний лучанин наніс поранення грудної клітини 47-річному волинянину.
Постраждалого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, де згодом він помер.
За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання лучанину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від семи до п'ятнадцяти років.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській обалсті.
Нагадаємо, інцидент трапився вранці 22 липня.
Під час розпивання алкогольних напоїв у підвальному приміщенні по вулиці Грушевського, 37-річний лучанин наніс поранення грудної клітини 47-річному волинянину.
Постраждалого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, де згодом він помер.
За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання лучанину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від семи до п'ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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