Кривава різанина безхатьків у Луцьку: подробиці. ФОТО





Про це повідомили у



Нагадаємо, інцидент трапився вранці 22 липня.



Під час розпивання алкогольних напоїв у підвальному приміщенні по вулиці Грушевського, 37-річний лучанин наніс поранення грудної клітини 47-річному волинянину.



Постраждалого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, де згодом він помер.



За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання лучанину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від семи до п'ятнадцяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку безхатько зарізав чоловіка. Йому «світить» до 15 років позбавлення волі.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській обалсті.Нагадаємо,Під час розпивання алкогольних напоїв у підвальному приміщенні по вулиці Грушевського, 37-річний лучанин наніс поранення грудної клітини 47-річному волинянину.Постраждалого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, де згодом він помер.За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання лучанину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від семи до п'ятнадцяти років.

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