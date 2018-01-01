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Кривава різанина безхатьків у Луцьку: подробиці. ФОТО

Кривава різанина безхатьків у Луцьку: подробиці. ФОТО
У Луцьку безхатько зарізав чоловіка. Йому «світить» до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській обалсті.

Нагадаємо, інцидент трапився вранці 22 липня.

Під час розпивання алкогольних напоїв у підвальному приміщенні по вулиці Грушевського, 37-річний лучанин наніс поранення грудної клітини 47-річному волинянину.

Постраждалого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, де згодом він помер.

За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання лучанину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від семи до п'ятнадцяти років.
Кривава різанина безхатьків у Луцьку: подробиці. ФОТО
Кривава різанина безхатьків у Луцьку: подробиці. ФОТО
Кривава різанина безхатьків у Луцьку: подробиці. ФОТО

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Теги: різанина, вбивство, Луцьк
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