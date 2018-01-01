У Ковелі серед ночі підпалили магазин
Сьогодні, 12:33
Уночі в Ковелі підпалили магазин «Італійський смак».
Це сталося 20 липня, - пише Район.Ковель.
Про нічний підпал магазину проінформував 23 липня, на щопонеділковій апаратній нараді у Ковельській міській раді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.
«Минулого тижня пожежні рятувальники виїжджали два рази, а саме: вулиця Володимирська, 81/142 – це магазин «Італійський смак». Це був підпал, тому що шибки вибиті. І зафіксували, як підпал. Це було 20 липня о другій ночі», – доповів він керівництву міста.
Інша пожежа трапилася у суботу, 21 липня, на вулиці Модеста Левицького, 130. Там внаслідок короткого замикання електропроводки, за словами Юрія, згоріли гараж та літня кухня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це сталося 20 липня, - пише Район.Ковель.
Про нічний підпал магазину проінформував 23 липня, на щопонеділковій апаратній нараді у Ковельській міській раді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.
«Минулого тижня пожежні рятувальники виїжджали два рази, а саме: вулиця Володимирська, 81/142 – це магазин «Італійський смак». Це був підпал, тому що шибки вибиті. І зафіксували, як підпал. Це було 20 липня о другій ночі», – доповів він керівництву міста.
Інша пожежа трапилася у суботу, 21 липня, на вулиці Модеста Левицького, 130. Там внаслідок короткого замикання електропроводки, за словами Юрія, згоріли гараж та літня кухня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку хочуть збільшити висотність запланованих будинків
Сьогодні, 12:38
У Ковелі серед ночі підпалили магазин
Сьогодні, 12:33
Кривава різанина безхатьків у Луцьку: подробиці. ФОТО
Сьогодні, 12:23
На «Ягодині» у чоловіка вилучили пристрій для крадіжки автівок
Сьогодні, 12:05