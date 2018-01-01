У Ковелі серед ночі підпалили магазин





Це сталося 20 липня, - пише



Про нічний підпал магазину проінформував 23 липня, на щопонеділковій апаратній нараді у Ковельській міській раді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський.



«Минулого тижня пожежні рятувальники виїжджали два рази, а саме: вулиця Володимирська, 81/142 – це магазин «Італійський смак». Це був підпал, тому що шибки вибиті. І зафіксували, як підпал. Це було 20 липня о другій ночі», – доповів він керівництву міста.



Інша пожежа трапилася у суботу, 21 липня, на вулиці Модеста Левицького, 130. Там внаслідок короткого замикання електропроводки, за словами Юрія, згоріли гараж та літня кухня.

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