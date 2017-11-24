У Луцьку хочуть збільшити висотність запланованих будинків

У Луцьку просять погодження на коригування детального плану території в межах вулиці Залізної, а також вулиць Січової та Теремнівської, аби збільшити висотність запланованих там будинків.Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.У ході засідання розповіли, що погодження коригування детального плану території необхідне для того, аби можна було розробити нову документацію. Це, у свою чергу, хочуть зробити, щоб мати можливість запланувати на ділянках вищі будинки.Стосовно коригування плану у районі вулиці Залізної, то тут просили дозволу на коригування, аби була змога у проекті збільшити висотність будинку із 8 до 15 поверхів. Йдеться про ділянку, яка належить Волинській обласній раді, та якій нещодавно змінили цільове призначення на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Однак. за словами представника проектної організації, аби будувати 15-ти поверхівку, треба більшу ділянку. Це питання обласна рада може вирішити за рахунок іншої ділянки.Аналогічне прохання надійшло й щодо коригування плану детального планування території щодо ділянки у районі вулиці Теремнівської – тут хочуть збільшити поверховість з 9 на 12 поверхів.Проте депутати пригадали, що у Луцьку є проблема із висотними будинками – місто не має відповідної пожежної машини, яка б дозволила рятувати людей вище 9 поверху.Та за словами директора департаменту ЖКГ Юрія Крася, якщо будують будинок вище 10-го поверху, то у ньому має бути спеціальна система пожежогасіння, і вони дійсно є, однак у більшості випадків – у неналежному стані.«Хай би купляли пожежну машину для міста», - запропонував депутатЗрештою, члени комісії вирішили, що варто заслухати обидва питання на сесії, аби почути відповіді на низку питань. Тож дадуть чи не дадуть дозвіл на коригування плану, вирішать на сесії.