У Луцьку хочуть збільшити висотність запланованих будинків
Сьогодні, 12:38
У Луцьку просять погодження на коригування детального плану території в межах вулиці Залізної, а також вулиць Січової та Теремнівської, аби збільшити висотність запланованих там будинків.
Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
У ході засідання розповіли, що погодження коригування детального плану території необхідне для того, аби можна було розробити нову документацію. Це, у свою чергу, хочуть зробити, щоб мати можливість запланувати на ділянках вищі будинки.
Стосовно коригування плану у районі вулиці Залізної, то тут просили дозволу на коригування, аби була змога у проекті збільшити висотність будинку із 8 до 15 поверхів. Йдеться про ділянку, яка належить Волинській обласній раді, та якій нещодавно змінили цільове призначення на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Однак. за словами представника проектної організації, аби будувати 15-ти поверхівку, треба більшу ділянку. Це питання обласна рада може вирішити за рахунок іншої ділянки.
Аналогічне прохання надійшло й щодо коригування плану детального планування території щодо ділянки у районі вулиці Теремнівської – тут хочуть збільшити поверховість з 9 на 12 поверхів.
Проте депутати пригадали, що у Луцьку є проблема із висотними будинками – місто не має відповідної пожежної машини, яка б дозволила рятувати людей вище 9 поверху.
Та за словами директора департаменту ЖКГ Юрія Крася, якщо будують будинок вище 10-го поверху, то у ньому має бути спеціальна система пожежогасіння, і вони дійсно є, однак у більшості випадків – у неналежному стані.
«Хай би купляли пожежну машину для міста», - запропонував депутат Віктор Ящук.
Зрештою, члени комісії вирішили, що варто заслухати обидва питання на сесії, аби почути відповіді на низку питань. Тож дадуть чи не дадуть дозвіл на коригування плану, вирішать на сесії.
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Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
У ході засідання розповіли, що погодження коригування детального плану території необхідне для того, аби можна було розробити нову документацію. Це, у свою чергу, хочуть зробити, щоб мати можливість запланувати на ділянках вищі будинки.
Стосовно коригування плану у районі вулиці Залізної, то тут просили дозволу на коригування, аби була змога у проекті збільшити висотність будинку із 8 до 15 поверхів. Йдеться про ділянку, яка належить Волинській обласній раді, та якій нещодавно змінили цільове призначення на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Однак. за словами представника проектної організації, аби будувати 15-ти поверхівку, треба більшу ділянку. Це питання обласна рада може вирішити за рахунок іншої ділянки.
Аналогічне прохання надійшло й щодо коригування плану детального планування території щодо ділянки у районі вулиці Теремнівської – тут хочуть збільшити поверховість з 9 на 12 поверхів.
Проте депутати пригадали, що у Луцьку є проблема із висотними будинками – місто не має відповідної пожежної машини, яка б дозволила рятувати людей вище 9 поверху.
Та за словами директора департаменту ЖКГ Юрія Крася, якщо будують будинок вище 10-го поверху, то у ньому має бути спеціальна система пожежогасіння, і вони дійсно є, однак у більшості випадків – у неналежному стані.
«Хай би купляли пожежну машину для міста», - запропонував депутат Віктор Ящук.
Зрештою, члени комісії вирішили, що варто заслухати обидва питання на сесії, аби почути відповіді на низку питань. Тож дадуть чи не дадуть дозвіл на коригування плану, вирішать на сесії.
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