У Луцьку планують реставрувати вежу Чарторийських та оборонні мури замку

У рамках проекту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька» хочуть реставрувати вежу Чарторийських.Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.Начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльностірозповіла, що виконком Луцькради спільно з містом Люблін у 2016 році подали у рамках транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» проект «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька». Проект врешті затвердили і рекомендували підписати грантовий договір.«Бюджет програми для Луцька – 1,2 мільйона євро, 90 % із них – грант. 10 % від суми має надати місто – 114 тисяч євро», - зауважила Вікторія Гомонець.Основними об'єктами, які підпадатимуть під ревіталізацію, стануть вежа Чарторийських окольного замку в Луцьку та Готична вежа у Любліні.«Будуть відбуватися зовнішні роботи фасаду монастиря єзуїтів, самої вежі, реставрація оборонного муру, підсилення його, внутрішні роботи у вежі з влаштуванням там майбутнього музею лицарських часів, роботи у підвалах монастиря», - розповіла посадовиця.