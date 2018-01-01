У Луцьку планують реставрувати вежу Чарторийських та оборонні мури замку
Сьогодні, 12:51
У рамках проекту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька» хочуть реставрувати вежу Чарторийських.
Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.
Начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець розповіла, що виконком Луцькради спільно з містом Люблін у 2016 році подали у рамках транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» проект «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька». Проект врешті затвердили і рекомендували підписати грантовий договір.
«Бюджет програми для Луцька – 1,2 мільйона євро, 90 % із них – грант. 10 % від суми має надати місто – 114 тисяч євро», - зауважила Вікторія Гомонець.
Основними об'єктами, які підпадатимуть під ревіталізацію, стануть вежа Чарторийських окольного замку в Луцьку та Готична вежа у Любліні.
«Будуть відбуватися зовнішні роботи фасаду монастиря єзуїтів, самої вежі, реставрація оборонного муру, підсилення його, внутрішні роботи у вежі з влаштуванням там майбутнього музею лицарських часів, роботи у підвалах монастиря», - розповіла посадовиця.
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Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.
Начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець розповіла, що виконком Луцькради спільно з містом Люблін у 2016 році подали у рамках транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» проект «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька». Проект врешті затвердили і рекомендували підписати грантовий договір.
«Бюджет програми для Луцька – 1,2 мільйона євро, 90 % із них – грант. 10 % від суми має надати місто – 114 тисяч євро», - зауважила Вікторія Гомонець.
Основними об'єктами, які підпадатимуть під ревіталізацію, стануть вежа Чарторийських окольного замку в Луцьку та Готична вежа у Любліні.
«Будуть відбуватися зовнішні роботи фасаду монастиря єзуїтів, самої вежі, реставрація оборонного муру, підсилення його, внутрішні роботи у вежі з влаштуванням там майбутнього музею лицарських часів, роботи у підвалах монастиря», - розповіла посадовиця.
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