На Волині затримали авто, яке розшукували після скоєння аварії
Сьогодні, 12:53
У сервісному центрі МВС затримали авто, яке з 2017-го року розшукується через залишення місця ДТП.
Зазначається, що до територіального сервісного центру МВС в Луцькому районі звернулася лучанка для перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу авто марки Mitsubishi Lancer, 2008 року випуску, - інформує прес-служба РСЦ МВС у Волинській області.
Так, після перевірки за наявними базами даних з'ясувалось, що автівка знаходиться в розшуку. Причина – автомобіль був причетний до ДТП у 2017-му році, однак залишив місце пригоди.
У зв`язку з цим матеріали реєстраційної операції й автомобіль передано до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській області для проведення подальшої перевірки.
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Зазначається, що до територіального сервісного центру МВС в Луцькому районі звернулася лучанка для перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу авто марки Mitsubishi Lancer, 2008 року випуску, - інформує прес-служба РСЦ МВС у Волинській області.
Так, після перевірки за наявними базами даних з'ясувалось, що автівка знаходиться в розшуку. Причина – автомобіль був причетний до ДТП у 2017-му році, однак залишив місце пригоди.
У зв`язку з цим матеріали реєстраційної операції й автомобіль передано до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській області для проведення подальшої перевірки.
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