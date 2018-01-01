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Волинський санаторій не знав ремонту з часу відкриття. ВІДЕО

Волинський санаторій не знав ремонту з часу відкриття. ВІДЕО
У дитячому протитуберкульозному санаторії «Згорани», що у Любомльському районі, - обдерті стіни та старі ліжка.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Оздоровчий комплекс функціонує за рахунок державних коштів. Їх нестача, каже керівництво санаторію, - основна причина застарілого вигляду.

Дещо у санаторії все-таки вдалося зробити. Зокрема, ремонт кімнат на другому поверсі, який досі триває, амфітеатр та соляну печеру. Інші ж приміщення, окрім новозбудованої адміністрації, потребують ремонту.

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Теги: Згорани, санаторій, проблема, Волинь
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