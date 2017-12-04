Забудовнику, якого пов’язують із луцьким екс-регіоналом, хочуть повернути гроші

Фірмі «Торгінвестбуд-Луцьк», яка зводила житловий комплекс «Луцька Рів'єра», пов'язаний із екс-регіоналом, пропонують повернути 330 тисяч гривень «різниці» пайової участі.Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.До порядку денного додатково внесли питання про зменшення розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста ТОВ «Торгінівсестбуд-Луцьк» по будівництву багатоквартирного житлового будинку на вулиці Ковельській 29 - 31 з нарахованої суми. Вказаний житловий будинок відомий як «Луцька рів’єра».Депутатпоцікавився, чому питання вносять на комісію додатково.«Порядок сформований, а ви приносите, що терміново треба «Торгінвестбуду» відшкодувати, бо ми жити не можемо без цього», - сказав Ящук.Натомість начальник управління капітального будівництварозповів, що є звернення та резолюція в.о. мера для підготовки проекту рішення, тому він лише виконавець. За його словами, згідно із містобудівними умовами та обмеженнями забудовник мав виділити квартиру для однієї громадянки.«Ця квартира на сьогоднішній день передана, тобто виконані містобудівні умови і обмеження, і виконаний гарантійний лист «Торгінвестбуду». Ми порахували квартиру площею 40, 2 м. кв на момент отримання декларації на початок будівництва, тобто на 1 липня 2016 року», - розповів Карабан. Тоді опосередкована вартість квадратного метра становила понад 8 тисяч гривень, а на момент передачі – понад 10 тисяч гривень. Тому загальна різниця становить понад 330 тисяч гривень. Фірма заплатила 2 млн 500 тис грн пайової участі.«Якщо ви проголосуєте, то ми повернемо ці 330 тисяч гривень, а 2 млн 206 тис грн, як «Торгінвестбуд» вже заплатив, залишаться в бюджеті», - додав Карабан.Зрештою, депутатам не вистачило голосів, аби рекомендували сесії підтримати вказаний проект рішення. Однак остаточне рішення приймуть під час сесійного засідання.Нагадаємо, під час останньої сесії Луцькради фірмі «Торгінвестбуд-Луцьк» вже