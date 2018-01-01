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Залишився без батьків: волинян закликають привітати маленького сина бійця

Залишився без батьків: волинян закликають привітати маленького сина бійця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Уже за кілька днів свій перший День народження зустріне чудовий хлопчик - Андрійко Циплюк.

Батько малюка – Циплюк Микола Павлович – учасник бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий День народження середнього сина Олександра (у сім’ї зростала ще старша донька дружини від першого шлюбу– Олена; окрім того, мав Микола ще двійко діток від свого першого шлюбу – двох чудових дівчаток.), батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23.12.2017 р. чоловік помер, залишивши маленьких діток круглими сиротами.

Майже місяць малі діти боролися у лікарні за власне життя і таки змогли вижити після отриманих травм. Тепер любов’ю та своєю опікою осиротілі душі зігріватиме любляча тітка Тетяна. У своєму новому домі вони здобули іще одну чудову та турботливу сестричку – тринадцятирічну Валерію.

Росте Андрійко жвавим та допитливим. Як і всі хлопчики, обожнює гратися з машинками, залюбки гуляє з братиком і сестричкою та в захопленні пізнає світ навколо. Час летить невпинно - ось вже виросли перші зубки, прозвучали перші слова та пройдені перші несміливі кроки. І що б не робив цей маленький козак, і де б він не був – з його обличчя не сходить посмішка. Андрійкові добрі усміхнені очі підкорюють серця та роблять усіх навколо щасливими, радісними і сповненими любові.

Отож, як би складно вам не було у цьому житті, згадайте, що є поруч з вами діти, які не мають кому сказати слів «мама» і «тато», яких їхні батьки не носитимуть на плечах, не водитимуть у кінотеатри на прем’єру найновіших мультфільмів, не проведуть у школу на перший урок.

Тож давайте докладемо максимум зусиль, аби підтримати цю родину: у першу чергу морально, а по можливості і фінансово. Подаруймо разом свято Андрійку!

Інформація для благодійників: Циплюк Андрійко. Невдовзі 1 рік (25.07.2017). м. Луцьк. Зріст: 86 см. Розмір взуття: 24.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: Благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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