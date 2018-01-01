Залишився без батьків: волинян закликають привітати маленького сина бійця





Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.



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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.



Уже за кілька днів свій перший День народження зустріне чудовий хлопчик - Андрійко Циплюк.



Батько малюка – Циплюк Микола Павлович – учасник бойових дій у зоні проведення АТО. Та



Майже місяць малі діти боролися у лікарні за власне життя і таки змогли вижити після отриманих травм. Тепер любов’ю та своєю опікою осиротілі душі зігріватиме любляча тітка Тетяна. У своєму новому домі вони здобули іще одну чудову та турботливу сестричку – тринадцятирічну Валерію.



Росте Андрійко жвавим та допитливим. Як і всі хлопчики, обожнює гратися з машинками, залюбки гуляє з братиком і сестричкою та в захопленні пізнає світ навколо. Час летить невпинно - ось вже виросли перші зубки, прозвучали перші слова та пройдені перші несміливі кроки. І що б не робив цей маленький козак, і де б він не був – з його обличчя не сходить посмішка. Андрійкові добрі усміхнені очі підкорюють серця та роблять усіх навколо щасливими, радісними і сповненими любові.



Отож, як би складно вам не було у цьому житті, згадайте, що є поруч з вами діти, які не мають кому сказати слів «мама» і «тато», яких їхні батьки не носитимуть на плечах, не водитимуть у кінотеатри на прем’єру найновіших мультфільмів, не проведуть у школу на перший урок.



Тож давайте докладемо максимум зусиль, аби підтримати цю родину: у першу чергу морально, а по можливості і фінансово. Подаруймо разом свято Андрійку!



Інформація для благодійників: Циплюк Андрійко. Невдовзі 1 рік (25.07.2017). м. Луцьк. Зріст: 86 см. Розмір взуття: 24.

Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.



Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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