вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська «швидка» просить гроші на меблі

Волинська «швидка» просить гроші на меблі
КЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» просить кошти на купівлю меблів.

Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.

Голова комісії Борис Смаль розповів, що від «швидкої» надійшло звернення з проханням посприяти у виділенні грошей.

КЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» хоче придбати три розкладні крісла, шафу, кушетки і звичайні крісла.

Однак у зверненні не вказали суму, котра необхідна для придбання меблів. Це питання винесуть на розгляд сесії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: швидка, Луцьк, меблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Забудовнику, якого пов’язують із луцьким екс-регіоналом, хочуть повернути гроші
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі зловили чоловіка, який перевозив майже 7 тисяч наркотичних таблеток
Сьогодні, 14:23
На Театральному майдані Луцька хочуть підсвітити основні будівлі
Сьогодні, 14:17
Волинська «швидка» просить гроші на меблі
Сьогодні, 14:08
Забудовнику, якого пов’язують із луцьким екс-регіоналом, хочуть повернути гроші
Сьогодні, 14:08
Залишився без батьків: волинян закликають привітати маленького сина бійця
Сьогодні, 13:51
Схожі новини
На Волині не вистачає водіїв «швидких» На Волині не вистачає водіїв «швидких»
22 червень, 16:05
У Луцьку діє інтернет-магазин «Мої меблі»* У Луцьку діє інтернет-магазин «Мої меблі»*
11 травень, 15:58
Медик двічі рятував однорічну дитину у Луцьку Медик двічі рятував однорічну дитину у Луцьку
08 вересень, 2017, 10:09
Чоловіка, який лежав на тротуарі в центрі Луцька, забрала швидка Чоловіка, який лежав на тротуарі в центрі Луцька, забрала швидка
23 лютий, 2017, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція затримала чоловіка, причетного до смертельного побиття афганця з Волині
Сьогодні, 15:36
 0
Смертельна аварія на Житомирщині: власника маршрутки відправили під домашній арешт
Сьогодні, 15:08
 0
Щодня ПриватБанк відкриває тисячу рахунків підприємців та юридичних осіб*
Сьогодні, 14:54
 0
Обікрали волинянку, яка гостювала у знайомих
Сьогодні, 14:36
 0
У Ковелі зловили чоловіка, який перевозив майже 7 тисяч наркотичних таблеток
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8