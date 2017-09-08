Волинська «швидка» просить гроші на меблі

КЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» просить кошти на купівлю меблів.Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.Голова комісіїрозповів, що від «швидкої» надійшло звернення з проханням посприяти у виділенні грошей.КЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» хоче придбати три розкладні крісла, шафу, кушетки і звичайні крісла.Однак у зверненні не вказали суму, котра необхідна для придбання меблів. Це питання винесуть на розгляд сесії.