У Ковелі зловили чоловіка, який перевозив майже 7 тисяч наркотичних таблеток
Сьогодні, 14:23
У Ковелі зловили чоловіка, який транспортував наркотики з вмістом прекурсору.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури.
У лютому 2018 року 33-річний ковельчанин у місті Хелм, що в
Республіці Польща, придбав майже таблетки з вмістом прекурсору та
домовився з 30-річним земляком про те, що той за грошову винагороду
перевезе їх у Ковель.
Удень 17 лютого чоловіка, в рюкзаку якого перебувало майже 7 тисяч
цих таблеток, викрили працівники митниці та Управління СБУ у Волинській області, коли він намагався в'їхати в Україну як пасажир легкового автомобіля через митний пост «Устилуг».
Старшого зі співучасників викрили цього ж дня, коли він як пасажир
поїзда «Хелм-Здолбунів» хотів ввезти в Україну понад 2 тисячі таблеток з вмістом прекурсору.
Обох чоловіків обвинувачують у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 та ч.3 ст. 305 ККУ.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури.
У лютому 2018 року 33-річний ковельчанин у місті Хелм, що в
Республіці Польща, придбав майже таблетки з вмістом прекурсору та
домовився з 30-річним земляком про те, що той за грошову винагороду
перевезе їх у Ковель.
Удень 17 лютого чоловіка, в рюкзаку якого перебувало майже 7 тисяч
цих таблеток, викрили працівники митниці та Управління СБУ у Волинській області, коли він намагався в'їхати в Україну як пасажир легкового автомобіля через митний пост «Устилуг».
Старшого зі співучасників викрили цього ж дня, коли він як пасажир
поїзда «Хелм-Здолбунів» хотів ввезти в Україну понад 2 тисячі таблеток з вмістом прекурсору.
Обох чоловіків обвинувачують у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 та ч.3 ст. 305 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Публікація датована "сьогодні понеділок, 23 липня", а інформація в статті події лютого 2018. Якісь трохи запіздалі НОВИНИ!...
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