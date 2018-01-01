У Ковелі зловили чоловіка, який перевозив майже 7 тисяч наркотичних таблеток

У Ковелі зловили чоловіка, який транспортував наркотики з вмістом прекурсору.Про це повідомили у прес-службі прокуратури.У лютому 2018 року 33-річний ковельчанин у місті Хелм, що вРеспубліці Польща, придбав майже таблетки з вмістом прекурсору тадомовився з 30-річним земляком про те, що той за грошову винагородуперевезе їх у Ковель.Удень 17 лютого чоловіка, в рюкзаку якого перебувало майже 7 тисячцих таблеток, викрили працівники митниці та Управління СБУ у Волинській області, коли він намагався в'їхати в Україну як пасажир легкового автомобіля через митний пост «Устилуг».Старшого зі співучасників викрили цього ж дня, коли він як пасажирпоїзда «Хелм-Здолбунів» хотів ввезти в Україну понад 2 тисячі таблеток з вмістом прекурсору.Обох чоловіків обвинувачують у вчиненні кримінальнихправопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 та ч.3 ст. 305 ККУ.