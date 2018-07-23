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Обікрали волинянку, яка гостювала у знайомих

Обікрали волинянку, яка гостювала у знайомих
У Володимирі-Волинському обікрали жінку, яка прийшла у гості до своїх знайомих.

Вона звернулася до поліцейських 2 липня, - пише Володимир Медіа.

Як виявилося, жінка приїхала в гості до своїх знайомих, котрі проживають на вулиці Набережній у Володимирі-Волинському.

Після застілля, збираючись додому, вона виявила, що у неї пропав гаманець із 2 тисячами гривень та деякі особисті речі.

Сума збитків для потерпілої склала 2500 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь, Володимир-Волинський
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