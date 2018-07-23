Обікрали волинянку, яка гостювала у знайомих
Сьогодні, 14:36
У Володимирі-Волинському обікрали жінку, яка прийшла у гості до своїх знайомих.
Вона звернулася до поліцейських 2 липня, - пише Володимир Медіа.
Як виявилося, жінка приїхала в гості до своїх знайомих, котрі проживають на вулиці Набережній у Володимирі-Волинському.
Після застілля, збираючись додому, вона виявила, що у неї пропав гаманець із 2 тисячами гривень та деякі особисті речі.
Сума збитків для потерпілої склала 2500 гривень.
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Вона звернулася до поліцейських 2 липня, - пише Володимир Медіа.
Як виявилося, жінка приїхала в гості до своїх знайомих, котрі проживають на вулиці Набережній у Володимирі-Волинському.
Після застілля, збираючись додому, вона виявила, що у неї пропав гаманець із 2 тисячами гривень та деякі особисті речі.
Сума збитків для потерпілої склала 2500 гривень.
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