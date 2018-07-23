Обікрали волинянку, яка гостювала у знайомих





Вона звернулася до поліцейських 2 липня, - пише



Як виявилося, жінка приїхала в гості до своїх знайомих, котрі проживають на вулиці Набережній у Володимирі-Волинському.



Після застілля, збираючись додому, вона виявила, що у неї пропав гаманець із 2 тисячами гривень та деякі особисті речі.



Сума збитків для потерпілої склала 2500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському обікрали жінку, яка прийшла у гості до своїх знайомих.Вона звернулася до поліцейських 2 липня, - пише Володимир Медіа Як виявилося, жінка приїхала в гості до своїх знайомих, котрі проживають на вулиці Набережній у Володимирі-Волинському.Після застілля, збираючись додому, вона виявила, що у неї пропав гаманець із 2 тисячами гривень та деякі особисті речі.Сума збитків для потерпілої склала 2500 гривень.

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