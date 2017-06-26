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Смертельна аварія на Житомирщині: власника маршрутки відправили під домашній арешт

Смертельна аварія на Житомирщині: власника маршрутки відправили під домашній арешт
Районний суд у Житомирі відправив під домашній арешт власника маршрутки, яка 20 липня на трасі Київ-Чоп в’їхала у вантажівку, в результаті чого загинуло 10 осіб.

Про це повідомляє місцеве видання Zhitomir-online.

Cуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом терміном на 2 місяці. Журналісти із зали суду повідомляють, що під час засідання власнику маршрутки стало зле, тому йому викликали медиків.

Також під час слухання прокурор заявив, що у маршрутки були несправні гальма, що сам власник транспортного засобу одразу ж спростував.

Нагадаємо, 20 липня о 10:40 ДТП сталася на трасі Київ – Чоп біля села Глибочиці поблизу Житомира. Маршрутка Київ-Рівне в'їхала у фуру DAF. У мікроавтобусі загинули водій та дев'ятеро пасажирів. Ще дев'ятеро людей госпіталізували. У поліції вже заявили, що не сумніваються в тому, що винен водій маршрутки, який наздогнав фуру, не гальмуючи. Про водія маршрутки відомо, що він із Рівного, позичив мікроавтобус у друзів і  рушив на Київ напередодні, а наступного дня повертався назад із людьми, перевозити яких не мав жодного права.

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Теги: аварія, Житомирщина
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