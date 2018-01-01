Поліція затримала чоловіка, причетного до смертельного побиття афганця з Волині
Сьогодні, 15:36
Поліція затримала 41-річного чоловіка, якого звинувачують у побитті мешканця Нововолинська, що призвело до його смерті.
Чоловіка, який став учасником конфлікту пасажирів авто та пішохода із смертельними наслідками, правоохоронці «взяли» минулого тижня у місті Фастів Київської області. Ймовірно, він намагався утекти. Спрацювали оперативні підрозділи поліції, його затримали і арештували.
Про це «БУГ» дізнався із власних джерел.
Нагадаємо, що в ніч з 7-го на 8 липня на виїзді з Нововолинська поблизу заправки на вулиці Луцькій виявили травмованого чоловіка, якого госпіталізували до реанімації без свідомості. Як виявилося, його побили за те, що переходив дорогу у невстановленому місці перед автівкою. У автомобілі перебувало троє молодиків, які вирішили покарати пішохода за порушення ПДР.
Мешканець Нововолинська від отриманих травм помер у реанімації.
Поліція заарештувала 41-річного чоловіка, ще один 19-річний учасник конфлікту перебуває під домашнім арештом, третьому підозра поки не пред’явлена – визначається, чи отримає він статус свідка у кримінальному провадженні.
Наразі слідством також встановлюється від чийого удару наступила смерть.
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Чоловіка, який став учасником конфлікту пасажирів авто та пішохода із смертельними наслідками, правоохоронці «взяли» минулого тижня у місті Фастів Київської області. Ймовірно, він намагався утекти. Спрацювали оперативні підрозділи поліції, його затримали і арештували.
Про це «БУГ» дізнався із власних джерел.
Нагадаємо, що в ніч з 7-го на 8 липня на виїзді з Нововолинська поблизу заправки на вулиці Луцькій виявили травмованого чоловіка, якого госпіталізували до реанімації без свідомості. Як виявилося, його побили за те, що переходив дорогу у невстановленому місці перед автівкою. У автомобілі перебувало троє молодиків, які вирішили покарати пішохода за порушення ПДР.
Мешканець Нововолинська від отриманих травм помер у реанімації.
Поліція заарештувала 41-річного чоловіка, ще один 19-річний учасник конфлікту перебуває під домашнім арештом, третьому підозра поки не пред’явлена – визначається, чи отримає він статус свідка у кримінальному провадженні.
Наразі слідством також встановлюється від чийого удару наступила смерть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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