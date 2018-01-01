Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 липня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Автомийка

м. Вол.-Вол.: вул. Устилузька 137-177,

с. Федорівка: вул. Федорівська, Стефанівська



Іваничівський район



1.9:30-15:00

с.Біличі, с.Заболотці вул.Гагаріна



Камінь-Каширський район



1. 10:20 – 16:10

Школа, Шк. їдальня

с.Сошичне

2. 9:30 – 17:00

м.Камінь-Каширський,

вул.Польова 11-76, пров.Шевченка



3.9:00 – 16:00

с.Осівці, вул. Молодіжна

4.10:00 – 16:00 ССТ Полиці, Скважина, БК

с.В-Обзир вул.Партизанська 30-62





Ковельський район



1.9:00-17:00

ФОП Солов'янчук А.Ф

Ковельське Райво

Ковельське СЛАТ "Тур" с.Стеблі

2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-254 9:00-17:00 Побут

Церква с.Городище

Дубівське СТ

Ковельське МТМО

ПАТ"Укртелеком"

Адмінбудинок с/р

с.Городище



Локачинський район

№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються

1. ремонтні роботи на ПЛ-10 кВ 9:30-17:00 с.Ст.Загорів (повністю), с.Хорів (повністю), с.Н.Загорів вул.Степова, вул.Першотравнева



Луцький район



1.09:00-17:00

ФОП Мамотюк Єраст Іванович – кіоск

ФОП Войтюк Володимир Євгенов – ковбасний цех, бар с.Зміїнець, вул. Луцька, Набережна



Любомльський та Шацький райони



1. КТП-343 9:00 – 17:00 Побут с.Світязь вул.: Козацька

2. КТП-473 9:00 – 17:00 Садік, магазини. Клуб с.Гуща вул.: Підозерна, Лісна, Леніна

3. КТП-255 9:00-18:00 с.Світязь вул.Миру, Вереснева, Жовтнева

4. КТП-259 9:00-18:00 с.Світязь вул.Вереснева



Любешівський район



1. ПЛ-10 кВ Л-12-01 від ПС-35/10 «Седлище» 10:00-17:00 Седлище, с/р, школи, магазини, вишка Водафон, вишка Київстар, стоматологічний кабінет, АТС c.Седлище, с.Угриничі

2. КТП-283 10:00-17:00 с.Деревок вул. Квітнева, Новосільська, Поліщука



Маневицький район



1. ПЛ-10 кВ, Л-45-05 11:00-18:00 КТП-89, с. Новий Чорторійськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).

КТП-322 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).

КТП-474.

2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР-9 10:00-17:00 КТП-490, смт. Маневичі - ФО Борисюк О.В. (житловий будинок № 1, 2), ФО Борисюк О.В. (магазин № 1, 2).

КТП-22, с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво),

КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).

КТП- 27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).

КТП-83.

ЩТП-448, смт. Маневичі.

КТП-461.



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2 09:00-17:00 Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьу

б-р Шевченка, 33, 35

вул.Кобзаря, 59-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11

2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-6 09:00-17:00 Магазин Фреш м.Нововолинськ

вул.Нововолинська, 44-48

вул.Садова, 13-17, 24-32

вул.С.Стрільців, 20

вул.Шухевича, 5-19



Рожищенський район



1. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173



4. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки



5. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин .



6. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .



7. КТП-221 9:00-17:00 с.Уляники вул. Сибірська





Старовижівський район



1. ПЛ-10 кВ Л 27-08 10:00-17:00 с Чевель, с Текля, с Глухи

2. КТП-257 Л-1 10:00-16:00 с Дубечне вул:Робітнича



3. КТП-207 Л-1 10:00-16:00 с Глухі вул:Річна, Радянська



Турійський район



1.09:00-16:00

ФОП Бурий Н.А.-магазин, ТКК «У Кашуби», ФГ «Поліська родина», Мокренька сільська рада – контора, клуб, Відділ освіти Турійської РДА – школа, ВД УДППЗ «Укрпошта»- відділення, АТС. с.Соловичі вул.Шевченка, с.Мокрець

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-102 Л-1 11:00-14:00 ФОП Зінюк кафе «Зустріч» с.м.т.Луків



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 24 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Автомийкам. Вол.-Вол.: вул. Устилузька 137-177,с. Федорівка: вул. Федорівська, Стефанівська1.9:30-15:00с.Біличі, с.Заболотці вул.Гагаріна1. 10:20 – 16:10Школа, Шк. їдальняс.Сошичне2. 9:30 – 17:00м.Камінь-Каширський,вул.Польова 11-76, пров.Шевченка3.9:00 – 16:00с.Осівці, вул. Молодіжна4.10:00 – 16:00 ССТ Полиці, Скважина, БКс.В-Обзир вул.Партизанська 30-621.9:00-17:00ФОП Солов'янчук А.ФКовельське РайвоКовельське СЛАТ "Тур" с.Стеблі2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-254 9:00-17:00 ПобутЦерква с.ГородищеДубівське СТКовельське МТМОПАТ"Укртелеком"Адмінбудинок с/рс.ГородищеЛокачинський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ремонтні роботи на ПЛ-10 кВ 9:30-17:00 с.Ст.Загорів (повністю), с.Хорів (повністю), с.Н.Загорів вул.Степова, вул.Першотравнева1.09:00-17:00ФОП Мамотюк Єраст Іванович – кіоскФОП Войтюк Володимир Євгенов – ковбасний цех, бар с.Зміїнець, вул. Луцька, Набережна1. КТП-343 9:00 – 17:00 Побут с.Світязь вул.: Козацька2. КТП-473 9:00 – 17:00 Садік, магазини. Клуб с.Гуща вул.: Підозерна, Лісна, Леніна3. КТП-255 9:00-18:00 с.Світязь вул.Миру, Вереснева, Жовтнева4. КТП-259 9:00-18:00 с.Світязь вул.Вереснева1. ПЛ-10 кВ Л-12-01 від ПС-35/10 «Седлище» 10:00-17:00 Седлище, с/р, школи, магазини, вишка Водафон, вишка Київстар, стоматологічний кабінет, АТС c.Седлище, с.Угриничі2. КТП-283 10:00-17:00 с.Деревок вул. Квітнева, Новосільська, Поліщука1. ПЛ-10 кВ, Л-45-05 11:00-18:00 КТП-89, с. Новий Чорторійськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).КТП-322 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-474.2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР-9 10:00-17:00 КТП-490, смт. Маневичі - ФО Борисюк О.В. (житловий будинок № 1, 2), ФО Борисюк О.В. (магазин № 1, 2).КТП-22, с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво),КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП- 27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).КТП-83.ЩТП-448, смт. Маневичі.КТП-461.1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2 09:00-17:00 Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьуб-р Шевченка, 33, 35вул.Кобзаря, 59-63, 64-80вул.Нововолинська, 112. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-6 09:00-17:00 Магазин Фреш м.Нововолинськвул.Нововолинська, 44-48вул.Садова, 13-17, 24-32вул.С.Стрільців, 20вул.Шухевича, 5-191. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-1734. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки5. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин .6. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .7. КТП-221 9:00-17:00 с.Уляники вул. Сибірська1. ПЛ-10 кВ Л 27-08 10:00-17:00 с Чевель, с Текля, с Глухи2. КТП-257 Л-1 10:00-16:00 с Дубечне вул:Робітнича3. КТП-207 Л-1 10:00-16:00 с Глухі вул:Річна, Радянська1.09:00-16:00ФОП Бурий Н.А.-магазин, ТКК «У Кашуби», ФГ «Поліська родина», Мокренька сільська рада – контора, клуб, Відділ освіти Турійської РДА – школа, ВД УДППЗ «Укрпошта»- відділення, АТС. с.Соловичі вул.Шевченка, с.Мокрець2. ПЛ-0,4 кВКТП-102 Л-1 11:00-14:00 ФОП Зінюк кафе «Зустріч» с.м.т.Луків

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