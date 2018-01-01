Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині 24 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Автомийка
м. Вол.-Вол.: вул. Устилузька 137-177,
с. Федорівка: вул. Федорівська, Стефанівська
Іваничівський район
1.9:30-15:00
с.Біличі, с.Заболотці вул.Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 10:20 – 16:10
Школа, Шк. їдальня
с.Сошичне
2. 9:30 – 17:00
м.Камінь-Каширський,
вул.Польова 11-76, пров.Шевченка
3.9:00 – 16:00
с.Осівці, вул. Молодіжна
4.10:00 – 16:00 ССТ Полиці, Скважина, БК
с.В-Обзир вул.Партизанська 30-62
Ковельський район
1.9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур" с.Стеблі
2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-254 9:00-17:00 Побут
Церква с.Городище
Дубівське СТ
Ковельське МТМО
ПАТ"Укртелеком"
Адмінбудинок с/р
с.Городище
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ремонтні роботи на ПЛ-10 кВ 9:30-17:00 с.Ст.Загорів (повністю), с.Хорів (повністю), с.Н.Загорів вул.Степова, вул.Першотравнева
Луцький район
1.09:00-17:00
ФОП Мамотюк Єраст Іванович – кіоск
ФОП Войтюк Володимир Євгенов – ковбасний цех, бар с.Зміїнець, вул. Луцька, Набережна
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-343 9:00 – 17:00 Побут с.Світязь вул.: Козацька
2. КТП-473 9:00 – 17:00 Садік, магазини. Клуб с.Гуща вул.: Підозерна, Лісна, Леніна
3. КТП-255 9:00-18:00 с.Світязь вул.Миру, Вереснева, Жовтнева
4. КТП-259 9:00-18:00 с.Світязь вул.Вереснева
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-12-01 від ПС-35/10 «Седлище» 10:00-17:00 Седлище, с/р, школи, магазини, вишка Водафон, вишка Київстар, стоматологічний кабінет, АТС c.Седлище, с.Угриничі
2. КТП-283 10:00-17:00 с.Деревок вул. Квітнева, Новосільська, Поліщука
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-45-05 11:00-18:00 КТП-89, с. Новий Чорторійськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
КТП-322 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-474.
2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР-9 10:00-17:00 КТП-490, смт. Маневичі - ФО Борисюк О.В. (житловий будинок № 1, 2), ФО Борисюк О.В. (магазин № 1, 2).
КТП-22, с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво),
КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП- 27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).
КТП-83.
ЩТП-448, смт. Маневичі.
КТП-461.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2 09:00-17:00 Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьу
б-р Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-6 09:00-17:00 Магазин Фреш м.Нововолинськ
вул.Нововолинська, 44-48
вул.Садова, 13-17, 24-32
вул.С.Стрільців, 20
вул.Шухевича, 5-19
Рожищенський район
1. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173
4. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки
5. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин .
6. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
7. КТП-221 9:00-17:00 с.Уляники вул. Сибірська
Старовижівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 27-08 10:00-17:00 с Чевель, с Текля, с Глухи
2. КТП-257 Л-1 10:00-16:00 с Дубечне вул:Робітнича
3. КТП-207 Л-1 10:00-16:00 с Глухі вул:Річна, Радянська
Турійський район
1.09:00-16:00
ФОП Бурий Н.А.-магазин, ТКК «У Кашуби», ФГ «Поліська родина», Мокренька сільська рада – контора, клуб, Відділ освіти Турійської РДА – школа, ВД УДППЗ «Укрпошта»- відділення, АТС. с.Соловичі вул.Шевченка, с.Мокрець
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-102 Л-1 11:00-14:00 ФОП Зінюк кафе «Зустріч» с.м.т.Луків
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Автомийка
м. Вол.-Вол.: вул. Устилузька 137-177,
с. Федорівка: вул. Федорівська, Стефанівська
Іваничівський район
1.9:30-15:00
с.Біличі, с.Заболотці вул.Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 10:20 – 16:10
Школа, Шк. їдальня
с.Сошичне
2. 9:30 – 17:00
м.Камінь-Каширський,
вул.Польова 11-76, пров.Шевченка
3.9:00 – 16:00
с.Осівці, вул. Молодіжна
4.10:00 – 16:00 ССТ Полиці, Скважина, БК
с.В-Обзир вул.Партизанська 30-62
Ковельський район
1.9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур" с.Стеблі
2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-254 9:00-17:00 Побут
Церква с.Городище
Дубівське СТ
Ковельське МТМО
ПАТ"Укртелеком"
Адмінбудинок с/р
с.Городище
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ремонтні роботи на ПЛ-10 кВ 9:30-17:00 с.Ст.Загорів (повністю), с.Хорів (повністю), с.Н.Загорів вул.Степова, вул.Першотравнева
Луцький район
1.09:00-17:00
ФОП Мамотюк Єраст Іванович – кіоск
ФОП Войтюк Володимир Євгенов – ковбасний цех, бар с.Зміїнець, вул. Луцька, Набережна
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-343 9:00 – 17:00 Побут с.Світязь вул.: Козацька
2. КТП-473 9:00 – 17:00 Садік, магазини. Клуб с.Гуща вул.: Підозерна, Лісна, Леніна
3. КТП-255 9:00-18:00 с.Світязь вул.Миру, Вереснева, Жовтнева
4. КТП-259 9:00-18:00 с.Світязь вул.Вереснева
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-12-01 від ПС-35/10 «Седлище» 10:00-17:00 Седлище, с/р, школи, магазини, вишка Водафон, вишка Київстар, стоматологічний кабінет, АТС c.Седлище, с.Угриничі
2. КТП-283 10:00-17:00 с.Деревок вул. Квітнева, Новосільська, Поліщука
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-45-05 11:00-18:00 КТП-89, с. Новий Чорторійськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
КТП-322 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-474.
2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР-9 10:00-17:00 КТП-490, смт. Маневичі - ФО Борисюк О.В. (житловий будинок № 1, 2), ФО Борисюк О.В. (магазин № 1, 2).
КТП-22, с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво),
КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП- 27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).
КТП-83.
ЩТП-448, смт. Маневичі.
КТП-461.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2 09:00-17:00 Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьу
б-р Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-6 09:00-17:00 Магазин Фреш м.Нововолинськ
вул.Нововолинська, 44-48
вул.Садова, 13-17, 24-32
вул.С.Стрільців, 20
вул.Шухевича, 5-19
Рожищенський район
1. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173
4. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки
5. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин .
6. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
7. КТП-221 9:00-17:00 с.Уляники вул. Сибірська
Старовижівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 27-08 10:00-17:00 с Чевель, с Текля, с Глухи
2. КТП-257 Л-1 10:00-16:00 с Дубечне вул:Робітнича
3. КТП-207 Л-1 10:00-16:00 с Глухі вул:Річна, Радянська
Турійський район
1.09:00-16:00
ФОП Бурий Н.А.-магазин, ТКК «У Кашуби», ФГ «Поліська родина», Мокренька сільська рада – контора, клуб, Відділ освіти Турійської РДА – школа, ВД УДППЗ «Укрпошта»- відділення, АТС. с.Соловичі вул.Шевченка, с.Мокрець
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-102 Л-1 11:00-14:00 ФОП Зінюк кафе «Зустріч» с.м.т.Луків
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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