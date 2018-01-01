Повідомили про стан постраждалих у моторошній аварії на Житомирщині
Сьогодні, 16:40
Одну з постраждалих під час моторошної аварії на Житомирщині уже виписали із лікарні, нині у реанімації перебувають четверо людей, з яких двоє - діти.
Про це заявив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Микола Суслик, пише ТСН з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА.
"Четверо потерпілих почувають себе значно краще – 1 жительку з міста Новоград-Волинський уже виписали з лікарні, ще 3 пацієнтів плануємо виписати у найближчі дні. Ще один потерпілий перебуває у стані середньої важкості. Залишаються стабільно важкими 4 потерпілих, серед яких 2 дітей, які перебувають у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні", - розповів він.
За словами Суслика, всі потерпілі отримують максимальну медичну допомогу та повністю забезпечені необхідними препаратами.
Також начальник управління охорони здоров’я додав, що тіла 8 загиблих уже забрали рідні та близькі.
Нагадаємо, 20 липня о 10:40 ДТП сталася на трасі Київ – Чоп біля села Глибочиці поблизу Житомира. Маршрутка Київ-Рівне в'їхала у фуру DAF. У мікроавтобусі загинули водій та дев'ятеро пасажирів. Ще дев'ятеро людей госпіталізували.
У поліції вже заявили, що не сумніваються в тому, що винен водій маршрутки, який наздогнав фуру, не гальмуючи.
Про водія маршрутки відомо, що він із Рівного, позичив мікроавтобус у друзів і рушив на Київ напередодні, а наступного дня повертався назад із людьми, перевозити яких не мав жодного права.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Микола Суслик, пише ТСН з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА.
"Четверо потерпілих почувають себе значно краще – 1 жительку з міста Новоград-Волинський уже виписали з лікарні, ще 3 пацієнтів плануємо виписати у найближчі дні. Ще один потерпілий перебуває у стані середньої важкості. Залишаються стабільно важкими 4 потерпілих, серед яких 2 дітей, які перебувають у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні", - розповів він.
За словами Суслика, всі потерпілі отримують максимальну медичну допомогу та повністю забезпечені необхідними препаратами.
Також начальник управління охорони здоров’я додав, що тіла 8 загиблих уже забрали рідні та близькі.
Нагадаємо, 20 липня о 10:40 ДТП сталася на трасі Київ – Чоп біля села Глибочиці поблизу Житомира. Маршрутка Київ-Рівне в'їхала у фуру DAF. У мікроавтобусі загинули водій та дев'ятеро пасажирів. Ще дев'ятеро людей госпіталізували.
У поліції вже заявили, що не сумніваються в тому, що винен водій маршрутки, який наздогнав фуру, не гальмуючи.
Про водія маршрутки відомо, що він із Рівного, позичив мікроавтобус у друзів і рушив на Київ напередодні, а наступного дня повертався назад із людьми, перевозити яких не мав жодного права.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лежав посеред клубу: на Гряді чоловік напився до втрати пам'яті
Сьогодні, 16:47
На Шацьких озерах «неадекват» встромив ніж собі у живіт
Сьогодні, 16:43
Повідомили про стан постраждалих у моторошній аварії на Житомирщині
Сьогодні, 16:40
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Сьогодні, 16:11
Волинські велогонщиці вибороли медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 15:48