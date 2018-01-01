Повідомили про стан постраждалих у моторошній аварії на Житомирщині





Про це заявив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Микола Суслик, пише



"Четверо потерпілих почувають себе значно краще – 1 жительку з міста Новоград-Волинський уже виписали з лікарні, ще 3 пацієнтів плануємо виписати у найближчі дні. Ще один потерпілий перебуває у стані середньої важкості. Залишаються стабільно важкими 4 потерпілих, серед яких 2 дітей, які перебувають у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні", - розповів він.



За словами Суслика, всі потерпілі отримують максимальну медичну допомогу та повністю забезпечені необхідними препаратами.



Також начальник управління охорони здоров’я додав, що тіла 8 загиблих уже забрали рідні та близькі.



Нагадаємо, 20 липня о 10:40 ДТП сталася на трасі Київ – Чоп біля села Глибочиці поблизу Житомира. Маршрутка Київ-Рівне в'їхала у фуру DAF. У мікроавтобусі загинули водій та дев'ятеро пасажирів. Ще дев'ятеро людей госпіталізували.



У поліції вже заявили, що не сумніваються в тому, що



Про водія маршрутки відомо, що він із Рівного, позичив мікроавтобус у друзів і рушив на Київ напередодні, а наступного дня повертався назад із людьми, перевозити яких не мав жодного права.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одну з постраждалих під час моторошної аварії на Житомирщині уже виписали із лікарні, нині у реанімації перебувають четверо людей, з яких двоє - діти.Про це заявив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації, пише ТСН з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА."Четверо потерпілих почувають себе значно краще – 1 жительку з міста Новоград-Волинський уже виписали з лікарні, ще 3 пацієнтів плануємо виписати у найближчі дні. Ще один потерпілий перебуває у стані середньої важкості. Залишаються стабільно важкими 4 потерпілих, серед яких 2 дітей, які перебувають у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні", - розповів він.За словами Суслика, всі потерпілі отримують максимальну медичну допомогу та повністю забезпечені необхідними препаратами.Також начальник управління охорони здоров’я додав, що тіла 8 загиблих уже забрали рідні та близькі.Нагадаємо, 20 липня о 10:40 ДТП сталася на трасі Київ – Чоп біля села Глибочиці поблизу Житомира. Маршрутка Київ-Рівне в'їхала у фуру DAF. У мікроавтобусі загинули водій та дев'ятеро пасажирів. Ще дев'ятеро людей госпіталізували.У поліції вже заявили, що не сумніваються в тому, що винен водій маршрутки , який наздогнав фуру, не гальмуючи.Про водія маршрутки відомо, що він із Рівного, позичив мікроавтобус у друзів і рушив на Київ напередодні, а наступного дня повертався назад із людьми, перевозити яких не мав жодного права.

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