У річку на Волині викинули рештки тварин. ФОТО 18+





Після приїзду на місце поліції встановили, що в середині знаходилися рештки тварин, які вже розпочали розкладатися, - пише



Знахідку виявила жителька міста Юлія Нехай в неділю, 22-го липня, після обідньої пори. Жінка розповіла, що приїхали з сім’єю покупатися в річці, коли помітили два пакети. Самі боялися їх чіпати, тому викликали правоохоронців.



Коли пакети почали діставати, то вони розірвалися і більша частина вмісту висипалася прямо у воду. З того, що залишилося, було зрозуміло, що це рештки тварини.



Пані Юля почала бити на сполох, адже знахідку знайшли у межах вулиці Зимнівської, що у Володимирі-Волинському. Далі вниз за течією знаходиться кілька популярних пляжів, де полюблять відпочивати містяни.



Наразі невідомо як пакети опинилися у річці та хто їх викинув. Також після виявлення решток, поліцейські зателефонували в санепідемслужбу, однак останні проігнорували повідомлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У річці Лузі, що поблизу Володимира-Волинського, виявили два чорні пакети.Після приїзду на місце поліції встановили, що в середині знаходилися рештки тварин, які вже розпочали розкладатися, - пише БУГ Знахідку виявила жителька містав неділю, 22-го липня, після обідньої пори. Жінка розповіла, що приїхали з сім’єю покупатися в річці, коли помітили два пакети. Самі боялися їх чіпати, тому викликали правоохоронців.Коли пакети почали діставати, то вони розірвалися і більша частина вмісту висипалася прямо у воду. З того, що залишилося, було зрозуміло, що це рештки тварини.Пані Юля почала бити на сполох, адже знахідку знайшли у межах вулиці Зимнівської, що у Володимирі-Волинському. Далі вниз за течією знаходиться кілька популярних пляжів, де полюблять відпочивати містяни.Наразі невідомо як пакети опинилися у річці та хто їх викинув. Також після виявлення решток, поліцейські зателефонували в санепідемслужбу, однак останні проігнорували повідомлення.

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