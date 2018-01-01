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У річку на Волині викинули рештки тварин. ФОТО 18+

У річку на Волині викинули рештки тварин. ФОТО 18+
У річці Лузі, що поблизу Володимира-Волинського, виявили два чорні пакети.

Після приїзду на місце поліції встановили, що в середині знаходилися рештки тварин, які вже розпочали розкладатися, - пише БУГ.

Знахідку виявила жителька міста Юлія Нехай в неділю, 22-го липня, після обідньої пори. Жінка розповіла, що приїхали з сім’єю покупатися в річці, коли помітили два пакети. Самі боялися їх чіпати, тому викликали правоохоронців.

Коли пакети почали діставати, то вони розірвалися і більша частина вмісту висипалася прямо у воду. З того, що залишилося, було зрозуміло, що це рештки тварини.

Пані Юля почала бити на сполох, адже знахідку знайшли у межах вулиці Зимнівської, що у Володимирі-Волинському. Далі вниз за течією знаходиться кілька популярних пляжів, де полюблять відпочивати містяни.

Наразі невідомо як пакети опинилися у річці та хто їх викинув. Також після виявлення решток, поліцейські зателефонували в санепідемслужбу, однак останні проігнорували повідомлення.
У річку на Волині викинули рештки тварин. ФОТО 18+
У річку на Волині викинули рештки тварин. ФОТО 18+
У річку на Волині викинули рештки тварин. ФОТО 18+
У річку на Волині викинули рештки тварин. ФОТО 18+
У річку на Волині викинули рештки тварин. ФОТО 18+


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Теги: скандал, річка, рештки, труп, Волинь
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