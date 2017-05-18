Режим «тролейбус»: у Луцьку кондуктор накинулася на пасажирку

У Луцьку кондуктор тролейбуса вимагала від пасажирки вимкнути телефон, мотивуючи це тим, що транспорт може вийти з ладу.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила«Друзі, можливо я не знаю нових правил проїзду в Луцьких тролейбусах?» - запитала лучанка.«Суть питання в тому, що сьогодні (допис датований 23 липня, - ред.) по дорозі на роботу в тролейбусі № 15 мене виховувала кондуктор.Її зауваження, яке більше нагадувало претензію, полягало в тому, що я порушую усі правила і норми, не маю поваги до неї, водія і пасажирів через те, що ЧИТАЮ повідомлення в телефоні», - пише Людмила Василюк.«З її слів, телефон під час проїзду в тролейбусі повинен бути ВИМКНЕНИМ! На мої пояснення, що я по телефону не розмовляю і нікому не заважаю полилась тільки АГРЕСІЯ! Мене звинуватили в тому, що через мій увімкнений (в режимі очікування!) телефон вийде з ладу тролейбус! І я маю негайно його вимкнути! І що в Голландії вже давно такі правила», - зауважує лучанка.«Можливо, лише в моєму телефоні не має функції "режим тролейбус"? А в ваших?» - запитує лучанка.Вона підкреслила, що у громадському транспорті практично ніколи не розмовляє по телефону.