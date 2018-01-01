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На Шацьких озерах «неадекват» встромив ніж собі у живіт

На Шацьких озерах «неадекват» встромив ніж собі у живіт
У селі Пульмо місцевий житель поранив себе ножем в живіт, перебуваючи в неадекватному стані.

Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.

Правоохоронці встановили, що 60-річний чоловік був у стані алкогольного сп’яніння і наніс собі удари в живіт кухонним ножем.

Волинянина доправили до лікарні. Наразі вирішується питання про внесення матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває додаткова перевірка.

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Теги: Шацькі озера, Пульмо, ніж
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