На Шацьких озерах «неадекват» встромив ніж собі у живіт
Сьогодні, 16:43
У селі Пульмо місцевий житель поранив себе ножем в живіт, перебуваючи в неадекватному стані.
Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
Правоохоронці встановили, що 60-річний чоловік був у стані алкогольного сп’яніння і наніс собі удари в живіт кухонним ножем.
Волинянина доправили до лікарні. Наразі вирішується питання про внесення матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває додаткова перевірка.
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Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
Правоохоронці встановили, що 60-річний чоловік був у стані алкогольного сп’яніння і наніс собі удари в живіт кухонним ножем.
Волинянина доправили до лікарні. Наразі вирішується питання про внесення матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває додаткова перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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