Лежав посеред клубу: на Гряді чоловік напився до втрати пам'яті

Уночі до Шацької лікарні з нічного клубу, що в урочищі Гряда, привезли 30-річного чоловіка, який був п'яний.Виявилося, це житель Нововолинська, він без свідомості лежав на танцювальному майданчику, - повідомили у Шацькому відділенні поліції.Під час відпочинку в нічному клубі він так напився, що тимчасово втратив свідомість і пам'ять."Правопорушень відносно нього вчинено не було, після надання необхідної медичної допомоги чоловіка відпустили додому", - йдеться у повідомленні поліції.