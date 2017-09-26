Лежав посеред клубу: на Гряді чоловік напився до втрати пам'яті
Сьогодні, 16:47
Уночі до Шацької лікарні з нічного клубу, що в урочищі Гряда, привезли 30-річного чоловіка, який був п'яний.
Виявилося, це житель Нововолинська, він без свідомості лежав на танцювальному майданчику, - повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Під час відпочинку в нічному клубі він так напився, що тимчасово втратив свідомість і пам'ять.
"Правопорушень відносно нього вчинено не було, після надання необхідної медичної допомоги чоловіка відпустили додому", - йдеться у повідомленні поліції.
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Виявилося, це житель Нововолинська, він без свідомості лежав на танцювальному майданчику, - повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Під час відпочинку в нічному клубі він так напився, що тимчасово втратив свідомість і пам'ять.
"Правопорушень відносно нього вчинено не було, після надання необхідної медичної допомоги чоловіка відпустили додому", - йдеться у повідомленні поліції.
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