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Лежав посеред клубу: на Гряді чоловік напився до втрати пам'яті

Лежав посеред клубу: на Гряді чоловік напився до втрати пам'яті
Уночі до Шацької лікарні з нічного клубу, що в урочищі Гряда, привезли 30-річного чоловіка, який був п'яний.

Виявилося, це житель Нововолинська, він без свідомості лежав на танцювальному майданчику, - повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Під час відпочинку в нічному клубі він так напився, що тимчасово втратив свідомість і пам'ять.

"Правопорушень відносно нього вчинено не було, після надання необхідної медичної допомоги чоловіка відпустили додому", - йдеться у повідомленні поліції.

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Теги: п'яний, алкоголь, Гряда
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