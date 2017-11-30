Синоптики розповіли, коли закінчаться дощі в Україні





Про це



"Прогнозуємо, що до кінця тижня така погода ще протримається. Температура трошки підвищиться на 3-5 градусів до кінця тижня, буде від 27 до 32, на півдні до +35. Найближчі кілька днів температура буде в межах 23-27 градусів тепла", - повідомили в гідрометцентрі.



23 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дощі в України йтимуть ще до кінця тижня.Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі."Прогнозуємо, що до кінця тижня така погода ще протримається. Температура трошки підвищиться на 3-5 градусів до кінця тижня, буде від 27 до 32, на півдні до +35. Найближчі кілька днів температура буде в межах 23-27 градусів тепла", - повідомили в гідрометцентрі.23 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.

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