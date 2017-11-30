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Синоптики розповіли, коли закінчаться дощі в Україні

Синоптики розповіли, коли закінчаться дощі в Україні
Дощі в України йтимуть ще до кінця тижня.

Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Прогнозуємо, що до кінця тижня така погода ще протримається. Температура трошки підвищиться на 3-5 градусів до кінця тижня, буде від 27 до 32, на півдні до +35. Найближчі кілька днів температура буде в межах 23-27 градусів тепла", - повідомили в гідрометцентрі.

23 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.

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Теги: дощ, синоптики, прогноз
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