Синоптики розповіли, коли закінчаться дощі в Україні
Сьогодні, 17:27
Дощі в України йтимуть ще до кінця тижня.
Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі.
"Прогнозуємо, що до кінця тижня така погода ще протримається. Температура трошки підвищиться на 3-5 градусів до кінця тижня, буде від 27 до 32, на півдні до +35. Найближчі кілька днів температура буде в межах 23-27 градусів тепла", - повідомили в гідрометцентрі.
23 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі.
"Прогнозуємо, що до кінця тижня така погода ще протримається. Температура трошки підвищиться на 3-5 градусів до кінця тижня, буде від 27 до 32, на півдні до +35. Найближчі кілька днів температура буде в межах 23-27 градусів тепла", - повідомили в гідрометцентрі.
23 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Гряді чоловік протаранив паркан бази відпочинку
Сьогодні, 17:45
У Луцьку «накрили» банду наркоторговців
Сьогодні, 17:42
Синоптики розповіли, коли закінчаться дощі в Україні
Сьогодні, 17:27
У річку на Волині викинули рештки тварин. ФОТО 18+
Сьогодні, 17:24
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Сьогодні, 17:06