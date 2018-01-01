На одній із вулиць Луцька відключать світло





Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».



Зокрема, електроенергію відключать у вівторок, 24 липня, з 09:00 до 17:00.



В установі просять вибачення за тимчасові незручності.

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