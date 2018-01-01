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На одній із вулиць Луцька відключать світло

На одній із вулиць Луцька відключать світло
У Луцьку відімкнуть електропостачання на вулиці Писаревського, 22.

Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».

Зокрема, електроенергію відключать у вівторок, 24 липня, з 09:00 до 17:00.

В установі просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: відключення, вода, Луцьк, Писаревського
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