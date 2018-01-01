На одній із вулиць Луцька відключать світло
Сьогодні, 18:14
У Луцьку відімкнуть електропостачання на вулиці Писаревського, 22.
Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».
Зокрема, електроенергію відключать у вівторок, 24 липня, з 09:00 до 17:00.
В установі просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».
Зокрема, електроенергію відключать у вівторок, 24 липня, з 09:00 до 17:00.
В установі просять вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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