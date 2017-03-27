У Луцьку «накрили» банду наркоторговців

У Луцьку поліцейські викрили злочинну групу, яка займалася збутом амфетаміну.Так, під час проведення обшуку у помешканні лучан 36-ти та 23 років правоохоронці виявили та вилучили 45 розфасованих згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору з рожевим відтінком, зовні схожою на психотропну речовину «Амфетамін». Загальна вага порошкоподібної речовини становить близько 30 г, - інформує ГУНП у Волинській області.Зловмисника, 36-річного лучанина, затримали в порядку ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України. Нині він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут психотропних речовин) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Під час досудового слідства будуть встановлені усі обставини злочинної діяльності.