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У Луцьку «накрили» банду наркоторговців

У Луцьку «накрили» банду наркоторговців
У Луцьку поліцейські викрили злочинну групу, яка займалася збутом амфетаміну.

Так, під час проведення обшуку у помешканні лучан 36-ти та 23 років правоохоронці виявили та вилучили 45 розфасованих згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору з рожевим відтінком, зовні схожою на психотропну речовину «Амфетамін». Загальна вага порошкоподібної речовини становить близько 30 г, - інформує ГУНП у Волинській області.

Зловмисника, 36-річного лучанина, затримали в порядку ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України. Нині він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Під час досудового слідства будуть встановлені усі обставини злочинної діяльності.

У Луцьку «накрили» банду наркоторговців

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Теги: наркотики, банда
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