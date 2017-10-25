На Одещині сім'я отруїлась грибами: померла матір і син
Сьогодні, 20:52
У селі Ясенове Друге в Одеській області ціла сім’я отруїлася грибами бліда поганка. Вагітна матір і її 11-річний син померли.
У матері, батька та п’ятьох дітей почалися явні ознаки отруєння після того, як вони поїли грибів, - пишуть Факти.
Дорослі не одразу звернулися за допомогою до лікарів, намагаючись лікуватися вдома.
Шоста дитина (6-річна дівчинка) – єдина, хто не їв грибів. Дівчинка здорова. У п’ятницю батьків і п’ятьох дітей госпіталізували до Одеси в реанімацію. У суботу лікарі перевели трьох дітей до Києва.
Сьогодні в Одесі померла мати сім’ї. Обстеження показали, що жінка чекала сьому дитину.
Крім того, в Києві помер її 11-річний син. У столиці залишилися ще двоє дітей у важкому стані.
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У матері, батька та п’ятьох дітей почалися явні ознаки отруєння після того, як вони поїли грибів, - пишуть Факти.
Дорослі не одразу звернулися за допомогою до лікарів, намагаючись лікуватися вдома.
Шоста дитина (6-річна дівчинка) – єдина, хто не їв грибів. Дівчинка здорова. У п’ятницю батьків і п’ятьох дітей госпіталізували до Одеси в реанімацію. У суботу лікарі перевели трьох дітей до Києва.
Сьогодні в Одесі померла мати сім’ї. Обстеження показали, що жінка чекала сьому дитину.
Крім того, в Києві помер її 11-річний син. У столиці залишилися ще двоє дітей у важкому стані.
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