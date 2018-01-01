Луцькі студенти зняли романтичний ролик про «Інвестор» ВІДЕО*
Сьогодні, 20:21
Студенти Луцького національного технічного університету відзняли ролик про БК «Інвестор».
Відео оприлюднили на каналі YouTube 20 липня, - пише Перший.
Ключова ідея ролика у тому, що «Інвестор» – це майбутнє. Разом із тим голова кооперативу житлового комплексу «Супернова» Тетяна Ляшенко запропонувала ще один варіант: «Інвестор» – це любов».
«Саме ця компанія надихає та мотивує, показує приклад якісної роботи, ось і ми радіємо тому, що маємо змогу працювати разом, черпати знання, розвивати себе та інших. Будуємо майбутнє разом!» – йдеться на сторінці студради вишу у соцмережі Facebook.
Головні персонажі – переможці конкурсу «Король та королева Луцького НТУ» Олександр Симончук та Діана Савчук. Відзняв та змонтував відео Юрій Буденко.
Зйомки відбувались на території житлових комплексів «Супернова», «Струмочок» та «Юпітер», які зводить будівельна компанія «Інвестор».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео оприлюднили на каналі YouTube 20 липня, - пише Перший.
Ключова ідея ролика у тому, що «Інвестор» – це майбутнє. Разом із тим голова кооперативу житлового комплексу «Супернова» Тетяна Ляшенко запропонувала ще один варіант: «Інвестор» – це любов».
«Саме ця компанія надихає та мотивує, показує приклад якісної роботи, ось і ми радіємо тому, що маємо змогу працювати разом, черпати знання, розвивати себе та інших. Будуємо майбутнє разом!» – йдеться на сторінці студради вишу у соцмережі Facebook.
Головні персонажі – переможці конкурсу «Король та королева Луцького НТУ» Олександр Симончук та Діана Савчук. Відзняв та змонтував відео Юрій Буденко.
Зйомки відбувались на території житлових комплексів «Супернова», «Струмочок» та «Юпітер», які зводить будівельна компанія «Інвестор».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі студенти зняли романтичний ролик про «Інвестор» ВІДЕО*
Сьогодні, 20:21
Режим «тролейбус»: у Луцьку кондуктор накинулася на пасажирку
Сьогодні, 19:51
У місті на Волині за день – дві крадіжки
Сьогодні, 19:38
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 липня
Сьогодні, 19:00
Волинський санаторій не знав ремонту з часу відкриття. ВІДЕО
Сьогодні, 18:51