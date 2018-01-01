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Луцькі студенти зняли романтичний ролик про «Інвестор» ВІДЕО*

Луцькі студенти зняли романтичний ролик про «Інвестор» ВІДЕО*
Студенти Луцького національного технічного університету відзняли ролик про БК «Інвестор».

Відео оприлюднили на каналі YouTube 20 липня, - пише Перший.

Ключова ідея ролика у тому, що «Інвестор» – це майбутнє. Разом із тим голова кооперативу житлового комплексу «Супернова» Тетяна Ляшенко запропонувала ще один варіант: «Інвестор» – це любов».

«Саме ця компанія надихає та мотивує, показує приклад якісної роботи, ось і ми радіємо тому, що маємо змогу працювати разом, черпати знання, розвивати себе та інших. Будуємо майбутнє разом!» – йдеться на сторінці студради вишу у соцмережі Facebook.

Головні персонажі – переможці конкурсу «Король та королева Луцького НТУ» Олександр Симончук та Діана Савчук. Відзняв та змонтував відео Юрій Буденко.

Зйомки відбувались на території житлових комплексів «Супернова», «Струмочок» та «Юпітер», які зводить будівельна компанія «Інвестор».


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Теги: Інвестор
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