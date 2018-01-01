Луцькі студенти зняли романтичний ролик про «Інвестор» ВІДЕО*





Відео оприлюднили на каналі



Ключова ідея ролика у тому, що «Інвестор» – це майбутнє. Разом із тим голова кооперативу житлового комплексу Тетяна Ляшенко запропонувала ще один варіант: «Інвестор» – це любов».



«Саме ця компанія надихає та мотивує, показує приклад якісної роботи, ось і ми радіємо тому, що маємо змогу працювати разом, черпати знання, розвивати себе та інших. Будуємо майбутнє разом!» – йдеться на



Головні персонажі – переможці конкурсу «Король та королева Луцького НТУ» Олександр Симончук та Діана Савчук. Відзняв та змонтував відео Юрій Буденко.



Зйомки відбувались на території житлових комплексів





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