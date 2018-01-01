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У Луцьку психічнохворий чоловік ледь не побив поліцейських та медиків. ФОТО

У Луцьку психічнохворий чоловік ледь не побив поліцейських та медиків. ФОТО
У Луцьку поліцейські закували в кайданки психічнохворого чоловіка, який погрожував поліцейським та медикам побиттям.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

21 липня, близько 17:00 спецлінії 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої: на вулиці Хакімова їм необхідна допомога, щоб доправити психічнохворого до спеціалізованої лікарні.

Прибувши на вказану адресу, інспектори виявили швидку та чоловіка — той поводив себе агресивно, нецензурно лаявся та погрожував битою поліцейським та лікарям.

Оскільки чоловік своєю поведінкою загрожував життю та здоров’ю своєму та оточуючих, інспектори застосували до нього спецзасіб кайданки.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет, схожий на зброю з, ймовірно, набоями до нього та згорток з, можливо, наркотичною речовиною.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Предмет, схожий на зброю та набої до нього, а також ймовірні наркотики вилучили та направили на експертне дослідження. Їх походження з’ясовуватимуть слідчі.

Чоловіка під супроводом патрульних швидка госпіталізувала до лікарні.
У Луцьку психічнохворий чоловік ледь не побив поліцейських та медиків. ФОТО
У Луцьку психічнохворий чоловік ледь не побив поліцейських та медиків. ФОТО

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Теги: поліція, медик, Луцьк, Хакімова
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